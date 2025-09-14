Дом "Судного дня" переделали в роскошный особняк с искусственным небом под землей (фото)

Уникальный особняк в Лас-Вегасе (штат Невада, США), построенный в 1970-х годах для защиты от ядерной катастрофы, выставлен на продажу. Внутри подземного дома сохранились нетронутые интерьеры в стиле 70-х

Сам объект сочетает в себе роскошь и функции полноценного убежища. Об этом пишет Mirror.

Подземный дом, известный как Las Vegas Underground House, был создан в разгар холодной войны, когда жители США массово строили бункеры из-за страха ядерной угрозы. Однако этот объект выделяется на фоне других. Его площадь составляет более 14 000 кв. футов (1300 кв. метров). В здании есть пять спален, шесть ванных комнат и ретро-декор, сохранившийся в первозданном виде.

Стены в убежище украшены расписанными вручную фресками, установлены декоративные деревья и дизайнерские элементы, напоминающие о культовой эпохе 70-х. Атмосфера дома больше похожа на "капсулу времени" или музей, чем на бункер для выживания.

В случае катастрофы жильцы могут чувствовать себя максимально комфортно Фото: SWNS

Владельцы могут не только чувствовать себя в безопасности, но и наслаждаться привычной для Лас-Вегаса атмосферой развлечений. В бункере есть:

бассейн и сауна,

мини-лужайка для гольфа,

танцпол и бар,

искусственное небо с имитацией цикла день/ночь.

Все это создавалось для того, чтобы даже в случае катастрофы жильцы могли чувствовать себя максимально комфортно.

Ретро-кухня в стиле 70-х Фото: SWNS

Стоимость особняка оценивается в $8,5 млн (около 350,5 млн долларов). По словам агента IS Luxury Холли Эркер, объект можно использовать как частное убежище, музей, съемочную площадку или место для проведения мероприятий.

Издание также отмечает, что сегодня это один из самых необычных объектов недвижимости в США, который сочетает историю холодной войны и гламур Лас-Вегаса.

