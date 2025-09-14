Будинок "Судного дня" переробили на розкішний особняк зі штучним небом під землею (фото)

Унікальний особняк у Лас-Вегасі (штат Невада, США), побудований у 1970-х роках для захисту від ядерної катастрофи, виставлено на продаж. Усередині підземного будинку збереглися незаймані інтер'єри в стилі 70-х

Сам об'єкт поєднує в собі розкіш і функції повноцінного притулку. Про це пише Mirror.

Підземний будинок, відомий як Las Vegas Underground House, був створений у розпал холодної війни, коли жителі США масово будували бункери через страх ядерної загрози. Однак цей об'єкт виділяється на тлі інших. Його площа становить понад 14 000 кв. футів (1300 кв. метрів). У будівлі є п'ять спалень, шість ванних кімнат і ретро-декор, що зберігся в первозданному вигляді.

Стіни в притулку прикрашені розписаними вручну фресками, встановлені декоративні дерева і дизайнерські елементи, що нагадують про культову епоху 70-х. Атмосфера будинку більше схожа на "капсулу часу" або музей, ніж на бункер для виживання.

У разі катастрофи мешканці можуть почуватися максимально комфортно Фото: SWNS

Власники можуть не тільки почуватися в безпеці, а й насолоджуватися звичною для Лас-Вегаса атмосферою розваг. У бункері є:

басейн і сауна,

мінігалявина для гольфу,

танцпол і бар,

штучне небо з імітацією циклу день/ніч.

Усе це створювалося для того, щоб навіть у разі катастрофи мешканці могли почуватися максимально комфортно.

Ретро-кухня в стилі 70-х Фото: SWNS

Вартість особняка оцінюють у $8,5 млн (близько 350,5 млн доларів). За словами агента IS Luxury Холлі Еркер, об'єкт можна використовувати як приватний притулок, музей, знімальний майданчик або місце для проведення заходів.

Видання також зазначає, що сьогодні це один із найнезвичайніших об'єктів нерухомості в США, який поєднує історію холодної війни й гламур Лас-Вегаса.

