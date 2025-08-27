Пара купила 400-річний будинок і випадково знайшла те, про що не знали навіть минулі власники

Олівія і Джек Манро, які купили старовинний будинок у Великій Британії, випадково натрапили в саду на колодязь глибиною 22 метри.

У майбутньому подружжя планує встановити кришку, провести освітлення і встановити насос. Про це пише Express.

Подружжя придбало 400-річний будинок 2023 року і відтоді самотужки займається його відновленням. За цей час вони вже відшукали прихований камін за стінами, але нова знахідка виявилася куди більш вражаючою.

Під час робіт на ділянці екскаватор випадково зрушив землю, і під цегляною кладкою пара помітила круглий контур. Як з'ясувалося пізніше, це був справжній колодязь, що йде на 22 метри вглиб.

"Ми втратили дар мови, коли виявили його", — розповіла Олівія. За її словами, колодязь довго залишався закритим, поки вони займалися ремонтом будинку, проте нещодавно пара почала його відновлення. Для безпеки зверху встановили масивну решітку та закріпили цеглою, щоб надати йому вигляду, максимально близького до історичного.

Британка зазначила, що друзі допомогли облаштувати споруду, і в майбутньому вони планують встановити кришку, провести освітлення і насос.

"Щоразу, коли я дивлюся туди, я дивуюся майстерності будівельників минулого", — додала вона.

Історія швидко стала вірусною в TikTok, зібравши сотні коментарів. Користувачі припустили, що в колодязі можуть зберігатися цінні предмети, і порадили подружжю спробувати пошукати їх за допомогою магніту. Інші поділилися власними історіями знахідок у старовинних колодязях — від посуду та меблів до старих іграшок.

Деякі підписники запропонували використовувати воду з колодязя для поливу саду і тварин. Сама Олівія підтвердила, що це цілком можливо, адже в їхньому господарстві є коні.

