Пара купила 400-летний дом и случайно нашла то, о чем не знали даже прошлые владельцы

Оливия и Джек Манро, купившие старинный дом в Великобритании, случайно наткнулись в саду на колодец глубиной 22 метра.

В будущем супруги планируют установить крышку, провести освещение и установить насос. Об этом пишет Express.

Супруги приобрели 400-летний дом в 2023 году и с тех пор своими силами занимаются его восстановлением. За это время они уже отыскали скрытый камин за стенами, но новая находка оказалась куда более впечатляющей.

Во время работ на участке экскаватор случайно сдвинул землю, и под кирпичной кладкой пара заметила круглый контур. Как выяснилось позже, это был настоящий колодец, уходящий на 22 метра вглубь.

"Мы лишились дара речи, когда обнаружили его", — рассказала Оливия. По ее словам, колодец долго оставался закрытым, пока они занимались ремонтом дома, однако недавно пара начала его восстановление. Для безопасности сверху установили массивную решетку и закрепили кирпичами, чтобы придать ему вид, максимально близкий к историческому.

Британка отметила, что друзья помогли обустроить сооружение, и в будущем они планируют установить крышку, провести освещение и насос.

"Каждый раз, когда я смотрю туда, я поражаюсь мастерству строителей прошлого", — добавила она.

История быстро стала вирусной в TikTok, собрав сотни комментариев. Пользователи предположили, что в колодце могут храниться ценные предметы, и посоветовали супругам попробовать поискать их с помощью магнита. Другие поделились собственными историями находок в старинных колодцах — от посуды и мебели до старых игрушек.

Некоторые подписчики предложили использовать воду из колодца для полива сада и животных. Сама Оливия подтвердила, что это вполне возможно, ведь в их хозяйстве есть лошади.

