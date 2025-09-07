Дівчина своїми руками перетворила горище батьків на квартиру мрії (фото, відео)

Вчителька зі США на ім'я Джейд разом зі своїм партнером, який працює зварювальником, вклали 51 000 фунтів стерлінгів (2,8 млн гривень) у проєкт і зробили з порожнього простору розкішні апартаменти.

Related video

Відеоролик із прогулянкою лофтом, опублікований Джейд (@fivethadesofjadee) у TikTok, став вірусним, набравши понад 4,7 млн переглядів і тисячі коментарів.

Проживання з батьками стало реальністю для мільйонів молодих людей, які не можуть дозволити собі житло через високі ціни на нерухомість. Але одна дівчина зі США знайшла оригінальне рішення і перетворила горище на повноцінну квартиру.

Вчителька Джейд разом зі своїм партнером, який працює зварювальником, вклали 51 000 фунтів стерлінгів (2,8 млн гривень) у проєкт і зробили з порожнього простору розкішні апартаменти. У квартирі є простора кухня (без плити і духовки через місцеві закони), вітальня з п'ятимісним диваном і величезним телевізором, фітнес-куточок, музична зона, гардеробні, а також спальня з туалетним столиком і ще одним телевізором.

Мама Джейд пояснила, що верхній поверх спеціально залишили недобудованим на випадок, якщо хтось із дітей захоче там оселитися. Крім того, життя в прибережній зоні зі швидко зростаючими цінами на житло робить таке рішення вигідним для накопичень.

Ролик швидко став вірусним і швидко набрав понад 4,7 млн переглядів і тисячі коментарів. Користувачі жартували:

"Ваш верхній поверх більший, ніж увесь мій будинок", "Ваш будинок на футбольному полі?" і "Ви ніколи не змусите мене з'їхати", — жартували користувачі.

Однак не всі оцінили такий формат життя: одні відзначали зручність близькості до батьків, інші — сумнівалися, що змогли б жити буквально "над ними".

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила 400-річний будинок і випадково знайшла те, про що не знали навіть минулі власники. Під час робіт на ділянці екскаватор випадково зрушив землю, і під цегляною кладкою пара помітила круглий контур.

Також стало відомо, що підприємець за 5 років перетворив покинуту фортецю на "острів для вечірок". Команда з шести осіб жила на острові під час реконструкції майже п'ять років. Робітники милися в морі та заряджали телефони від генератора.