Девушка своими руками превратила чердак родителей в квартиру мечты (фото, видео)

Видеоролик с прогулкой по лофту, опубликованный Джейд (@fivethadesofjadee) в TikTok, стал вирусным, набрав более 4,7 млн просмотров и тысячи комментариев.

Проживание с родителями стало реальностью для миллионов молодых людей, которые не могут позволить себе жилье из-за высоких цен на недвижимость. Но одна девушка из США нашла оригинальное решение и превратила чердак в полноценную квартиру.

Учительница Джейд вместе со своим партнером, который работает сварщиком вложили 51 000 фунтов стерлингов (2,8 млн гривен) в проект и сделали из пустого пространства роскошные апартаменты. В квартире есть просторная кухня (без плиты и духовки из-за местных законов), гостиная с пятиместным диваном и огромным телевизором, фитнес-уголок, музыкальная зона, гардеробные, а также спальня с туалетным столиком и еще одним телевизором.

Мама Джейд объяснила, что верхний этаж специально оставили недостроенным на случай, если кто-то из детей захочет там поселиться. Кроме того, жизнь в прибрежной зоне с быстро растущими ценами на жилье делает такое решение выгодным для накоплений.

Ролик быстро стал вирусным и быстро набрал более 4,7 млн просмотров и тысячи комментариев. Пользователи шутили:

"Ваш верхний этаж больше, чем весь мой дом", "Ваш дом на футбольном поле?" и "Вы никогда не заставите меня съехать", — шутили пользователи.

Однако не все оценили такой формат жизни: одни отмечали удобство близости к родителям, другие — сомневались, что смогли бы жить буквально "над ними".

