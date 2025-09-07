Предприниматель за 5 лет превратил заброшенную крепость в "остров для вечеринок" (фото)

Бывший владелец компании-разработчика программного обеспечения Майк Коннор потратил пять лет на реконструкцию наполеоновского форта XIX века на острове Торн у побережья Пембрукшира (Уэльс).

Когда-то заброшенная крепость теперь стала настоящим "раем для вечеринок" и выставлена на продажу за 3 миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет The Sun.

Майк приобрел форт в 2017 году всего за 555 тысяч фунтов стерлингов (30,8 млн гривен). На тот момент в нем не было ни электричества, ни водоснабжения, и здание оставалось пустым 17 лет. Чтобы вернуть крепость в пригодное для жизни состояние, понадобился целый год. В процессе реконструкции даже элементарные работы, вроде установки туалетов, обошлись в 200 тысяч фунтов (11,1 млн гривен).

Команда из шести человек жила на острове во время реконструкции почти пять лет. Рабочие мылись в море и заряжали телефоны от генератора. Строительные материалы доставляли вертолетом, что значительно увеличило расходы.

Крепость была построена в 1850-х годах для защиты порта Милфорд-Хейвен Фото: SWNS

Теперь в крепости есть 40 спальных мест, четыре ванные комнаты, собственный ночной клуб и даже вертолетная площадка. Пространство позволяет принять до 800 гостей.

Крепость была построена в 1850-х годах для защиты порта Милфорд-Хейвен. В 1947 году ее переоборудовали в отель и место для мероприятий, а в 1999 году объект выкупила гостиничная группа Von Essen. После этого он снова оказался заброшен.

Майк отметил, что проект стал для него "невероятным опытом" и дал возможность уйти от рутины. На острове даже прошел фестиваль в честь его 50-летия, где в дворе выступал канатоходец.

Пространство позволяет принять до 800 гостей Фото: SWNS

Теперь он планирует продать форт, надеясь, что новый владелец сможет использовать его как туристическую достопримечательность и площадку для грандиозных вечеринок.

"Если бы он приносил доход, создавал рабочие места и обеспечивал себя, это был бы отличный результат для Уэльса", — сказал Майк.

