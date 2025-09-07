Підприємець за 5 років перетворив занедбану фортецю на "острів для вечірок" (фото)

Колишній власник компанії-розробника програмного забезпечення Майк Коннор витратив п'ять років на реконструкцію наполеонівського форту XIX століття на острові Торн біля узбережжя Пембрукшира (Уельс).

Колись покинута фортеця тепер стала справжнім "раєм для вечірок" і виставлена на продаж за 3 мільйони фунтів стерлінгів. Про це пише The Sun.

Майк придбав форт у 2017 році всього за 555 тисяч фунтів стерлінгів (30,8 млн гривень). На той момент у ньому не було ні електрики, ні водопостачання, і будівля залишалася порожньою 17 років. Щоб повернути фортецю в придатний для життя стан, знадобився цілий рік. У процесі реконструкції навіть елементарні роботи, на кшталт встановлення туалетів, обійшлися у 200 тисяч фунтів (11,1 млн гривень).

Команда з шести осіб жила на острові під час реконструкції майже п'ять років. Робітники милися в морі та заряджали телефони від генератора. Будівельні матеріали доставляли вертольотом, що значно збільшило витрати.

Тепер у фортеці є 40 спальних місць, чотири ванні кімнати, власний нічний клуб і навіть вертолітний майданчик. Простір дає змогу прийняти до 800 гостей.

Фортеця була побудована в 1850-х роках для захисту порту Мілфорд-Гейвен. У 1947 році її переобладнали на готель і місце для заходів, а 1999 року об'єкт викупила готельна група Von Essen. Після цього він знову опинився занедбаним.

Майк зазначив, що проєкт став для нього "неймовірним досвідом" і дав можливість піти від рутини. На острові навіть відбувся фестиваль на честь його 50-річчя, де у дворі виступав канатоходець.

Тепер він планує продати форт, сподіваючись, що новий власник зможе використовувати його як туристичну пам'ятку і майданчик для грандіозних вечірок.

"Якби він приносив дохід, створював робочі місця і забезпечував себе, це був би чудовий результат для Уельсу", — сказав Майк.

