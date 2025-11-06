Тайный вход в подвале: мужчина под заброшенным домом нашел бункер Холодной войны (фото)

В Польше местный житель нашел заброшенный дом в одном небольшом городке. Когда он спустился в подвал, то не ожидал найти необычную дверь с тайным входом, где и обнаружил ядерный бункер.

Оказалось, что за дверью в подвал были массивные защитные двери, которые вели в подземный бункер. Фотографии с этой локации сталкер выставил в Reddit.

По словам автора поста, это заброшенное хранилище было построено еще в 1970 году под заброшенным семейным домом. Внутри обнаружили советские противогазы, металлические фляги для солдат, аптечку, сумки для снаряжения и фильтры для воды.

Бункер под заброшенным домом Фото: Reddit

Все это осталось нетронутым еще с 1980-х годов предполагает сталкер. Исследователи предполагают, что бункер использовался или как хранилище на случай войны, или как место для военных тренировок.

"Все выглядит так, будто люди просто вышли отсюда однажды и больше не вернулись", — рассказал автор находки.

Над бункером расположен старый семейный дом, который тоже остался практически в идеальном состоянии. В комнатах до сих пор стоит мебель, вещи, книги, и даже некоторые предметы быта 70-80-х годов.

"Это одно из тех мест, где можно почувствовать, как история буквально застыла в воздухе", — написал исследователь.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусным фото, пользователи не ожидали увидеть такого хранилища. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Не ожидал увидеть такой бункер";

"Признаю, чтобы разглядеть все, даже увеличивал фотки";

"Точно выглядит, как место для мужчины, чтобы спрятаться от проблем";

"Жаль, что дом покинули с этим бункером. Из него можно было бы сделать отличное хранилище".

