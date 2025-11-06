Таємний вхід у підвалі: чоловік під покинутим будинком знайшов бункер Холодної війни (фото)

У Польщі місцевий мешканець знайшов покинутий будинок в одному невеликому містечку. Коли він спустився до підвалу, то не очікував знайти незвичні двері з таємним входом, де і виявив ядерний бункер.

Виявилося, що за дверима у підвал були масивні захисні двері, які веди до підземного бункера. Світлини з цієї локації сталкер виставив у Reddit.

За словами автора посту, це покинуте сховище було збудоване ще у 1970 році під покинутим сімейним будинком. Всередині виявили радянські протигази, металеві фляги для солдатів, аптечку, сумки для спорядження і фільтри для води.

Бункер під покинутим будинком Фото: Reddit

Усе це залишилося недоторканим ще з 1980-х років припускає сталкер. Дослідники припускають, що бункер використовувався або як сховище на випадок війни, або як місце для військових тренувань.

"Усе виглядає так, ніби люди просто вийшли звідси одного дня й більше не повернулися", — розповів автор знахідки.

Над бункером розташований старий сімейний будинок, який теж залишився практично в ідеальному стані. У кімнатах досі стоять меблі, речі, книги, і навіть деякі предмети побуту 70–80-х років.

"Це одне з тих місць, де можна відчути, як історія буквально застигла в повітрі", — написав дослідник.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусних фото, користувачі не очікували побачити такого сховища. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Не очікував побачити такий бункер";

"Визнаю, аби розгледіти все, навіть збільшував фотки";

"Точно виглядає, як місце для чоловіка, аби сховатися від проблем";

"Прикро, що будинок покинули з цим бункером. З нього можна було б зробити чудове сховище".

