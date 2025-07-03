Жінка мешкає "під землею" на задньому дворі подруги: що стало причиною (відео)

44-річна американка Кейтлін Джонсон переїхала мешкати замість квартири в Нью-Йорку до підземного бункера в Каліфорнії. Жінка каже, що в цьому місці у неї є всі потрібні зручності та платить за це невеликі гроші.

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Орендарка додає, що саме вартість орендованого житла у "Великому Яблуку" змусила її шукати альтернативи, а бункер став незвичним і цікавим місцем для життя, повідомляє New York Post.

Історія Кейтлін почалася у 2022 році, коли її подруга переїхала до Каліфорнії. Вона виявила там бункер від попереднього власника, який той залишив порожнім. Через два роки у героїні історії почалися проблеми з грошима та оплатою оренди житла у Нью-Йорку, і тому у квітні 2024 року вирішила переїхати жити в підземну домівку.

Наразі пані Джонсон платить лише $500 (близько 21 тис. грн) на місяць, а в бункері є спальня з окремою ванною, повноцінна кухня, вітальня, 18 двоярусних ліжок, ще одна ванна кімната, два туалети і ще один душ.

Американка каже, що зараз економить $1500 щомісяця, адже середня оренда однокімнатного житла в Каліфорнії становить до $2000 (83,5 тис.грн). Також вона заявила, що поки не планує покидати свого затишного місця та облаштувала його для повного комфорту.

Вхід до бункера Фото: SWNS Внутрішній інтер'єр бункера Фото: SWNS

"Я могла б і купити собі житло, але моя робота передбачає постійні переїзди, і я не знаю, як довго житиму в одному місці," — говорить орендарка, додаючи, що аби потрапити всередину, треба відчинити гідравлічні двері, спуститися 15 сходами й пройти крізь вибухозахисні двері.

За словами Кейтлін, яка працює у сфері розваг, у самому бункері "дуже тихо", але він відчувається як звичайна квартира, адже там ловить мобільний зв’язок і є інтернет.

"Коли я заїхала, то він був порожній. Я поступово заповнила його речами, які туди вміщаються, а решту віднесла на склад. Для мене це наче квартира. Та я розумію, що бункер — це не "житло на все життя", але мене настільки подобається тут жити, що попросилася у подруги ще на один рік здати в оренду. Мої друзі як тільки дізналися про переїзд, то сказали, що це "дуже в моєму стилі", — згадує пані Джонсон.

Також у бункері є 18 місць для інших мешканців Фото: SWNS

Кейтлін каже, що життя бункері не дає якихось особливих переваг, однак є один великий бонус — у випадку якщо щось трапиться, то вона "в безпеці".

"Я завжди жартувала, що він мене врятує від зомбі-апокаліпсису. А потім світ почав змінюватися, і я подумала: "Ого, я ж реально захищена!" Я справді не живу там, куди б могли кинути бомбу, але якщо будуть заворушення, пограбування чи бунти — я в безпеці, бо ніхто не зможе потрапити в бункер", — іронічно додала героїня історії.

Раніше Фокус повідомляв, що у Британії продають рідкісний бункер Холодної війни. У селищі Дерсінгем британського графства Норфолк на продаж виставлено рідкісний бункер часів Холодної війни — колишній пост Королівського спостережного корпусу (ROC).

Згодом стало відомо, як у Польщі виявили закинутий бункер часів Другої світової війни. Під час будівництва дороги на сході Польщі поблизу села Белжець виявили бункер часів Другої світової війни.