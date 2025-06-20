Частина лінії Молотова: у Польщі виявили закинутий бункер часів Другої світової війни (фото)

Під час будівництва дороги на сході Польщі поблизу села Белжець виявили бункер часів Другої світової війни.

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Хоча попередні дослідження за допомогою технології LiDAR виявили в цьому районі залишки воєнних окопів і бліндажів, вони не дали жодних підказок про приховану споруду, поховану під рослинністю і ґрунтом, пише Heritage Daily.

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Експерти підтвердили, що бункер є частиною лінії Молотова, а саме до укріпленої області Рава-Руська. Цю оборонну мережу побудував між 1940 і 1941 роками Радянський Союз, вона простягалася від Балтійського моря до Карпат.

Експерти підтвердили, що бункер є частиною лінії Молотова Фото: Lublin Voivodeship Conservator of Monuments

За словами археолога Лукаша Меховича, на цьому місці, ймовірно, була розташована протитанкова позиція.

"У бункері було встановлено 45-мм протитанкову гармату М1937 (53-К) на бетонній плиті", — заявив він. Стратегічно розташована на вершині пагорба, ця позиція забезпечувала хороший огляд дороги Белжець — Любича-Крулеська.

Будівництво лінії Молотова так і не було повністю завершено, і коли нацистська Німеччина вторглася до Радянського Союзу в 1941 році, багато фортифікаційних споруд, таких як ця, були недостатньо оснащені та погано захищені.

Швидкий початок операції "Барбаросса" застав радянські війська зненацька, і багато оборонних споруд були покинуті або швидко захоплені.

Вважається, що бункер був частково зруйнований або радянськими військами під час відступу, або в результаті демонтажу після війни. Сьогодні лише передня частина з стрілецькою щілиною залишилася неушкодженою, дах обвалився, а задня і бічні стіни мають значні пошкодження.

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Для місцевих громад та істориків такі знахідки є прямим зв'язком із ключовими моментами XX століття. Триваючі дорожні роботи продовжують відкривати сліди минулого, яке, хоч і було поховане протягом десятиліть, все ще формує історичний ландшафт регіону.

Раніше Фокус писав про стародавній монастир в Стамбулі, відомий як Кривава церква. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.