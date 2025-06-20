Частина лінії Молотова: у Польщі виявили закинутий бункер часів Другої світової війни (фото)
Під час будівництва дороги на сході Польщі поблизу села Белжець виявили бункер часів Другої світової війни.
Хоча попередні дослідження за допомогою технології LiDAR виявили в цьому районі залишки воєнних окопів і бліндажів, вони не дали жодних підказок про приховану споруду, поховану під рослинністю і ґрунтом, пише Heritage Daily.
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Експерти підтвердили, що бункер є частиною лінії Молотова, а саме до укріпленої області Рава-Руська. Цю оборонну мережу побудував між 1940 і 1941 роками Радянський Союз, вона простягалася від Балтійського моря до Карпат.
За словами археолога Лукаша Меховича, на цьому місці, ймовірно, була розташована протитанкова позиція.
"У бункері було встановлено 45-мм протитанкову гармату М1937 (53-К) на бетонній плиті", — заявив він. Стратегічно розташована на вершині пагорба, ця позиція забезпечувала хороший огляд дороги Белжець — Любича-Крулеська.
Будівництво лінії Молотова так і не було повністю завершено, і коли нацистська Німеччина вторглася до Радянського Союзу в 1941 році, багато фортифікаційних споруд, таких як ця, були недостатньо оснащені та погано захищені.
Швидкий початок операції "Барбаросса" застав радянські війська зненацька, і багато оборонних споруд були покинуті або швидко захоплені.
Вважається, що бункер був частково зруйнований або радянськими військами під час відступу, або в результаті демонтажу після війни. Сьогодні лише передня частина з стрілецькою щілиною залишилася неушкодженою, дах обвалився, а задня і бічні стіни мають значні пошкодження.Важливо
Для місцевих громад та істориків такі знахідки є прямим зв'язком із ключовими моментами XX століття. Триваючі дорожні роботи продовжують відкривати сліди минулого, яке, хоч і було поховане протягом десятиліть, все ще формує історичний ландшафт регіону.
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