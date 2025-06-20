Часть линии Молотова: в Польше обнаружили заброшенный бункер времен Второй мировой войны (фото)

Во время строительства дороги на востоке Польши вблизи села Белжец обнаружили бункер времен Второй мировой войны.

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Хотя предыдущие исследования с помощью технологии LiDAR обнаружили в этом районе остатки военных окопов и блиндажей, они не дали никаких подсказок о скрытом сооружении, погребенном под растительностью и почвой, пишет Heritage Daily.

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Эксперты подтвердили, что бункер является частью линии Молотова, а именно к укрепленной области Рава-Русская. Эту оборонительную сеть построил между 1940 и 1941 годами Советский Союз, она простиралась от Балтийского моря до Карпат.

Эксперты подтвердили, что бункер является частью линии Молотова Фото: Lublin Voivodeship Conservator of Monuments

По словам археолога Лукаша Меховича, на этом месте, вероятно, была расположена противотанковая позиция.

"В бункере была установлена 45-мм противотанковая пушка М1937 (53-К) на бетонной плите", — заявил он. Стратегически расположенная на вершине холма, эта позиция обеспечивала хороший обзор дороги Белжец — Любича-Крулеска.

Строительство линии Молотова так и не было полностью завершено, и когда нацистская Германия вторглась в Советский Союз в 1941 году, многие фортификационные сооружения, такие как эта, были недостаточно оснащены и плохо защищены.

Быстрое начало операции "Барбаросса" застало советские войска врасплох, и многие оборонительные сооружения были заброшены или быстро захвачены.

Считается, что бункер был частично разрушен либо советскими войсками во время отступления, либо в результате демонтажа после войны. Сегодня лишь передняя часть со стрелковой щелью осталась неповрежденной, крыша обвалилась, а задняя и боковые стены имеют значительные повреждения.

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Для местных общин и историков такие находки являются прямой связью с ключевыми моментами XX века. Продолжающиеся дорожные работы продолжают открывать следы прошлого, которое, хоть и было похоронено в течение десятилетий, все еще формирует исторический ландшафт региона.

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