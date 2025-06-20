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Технологии и наука

Часть линии Молотова: в Польше обнаружили заброшенный бункер времен Второй мировой войны (фото)

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Фото: Lublin Voivodeship Conservator of Monuments | Во время строительства дороги на востоке Польши вблизи села Белжец обнаружили бункер времен Второй мировой войны

Во время строительства дороги на востоке Польши вблизи села Белжец обнаружили бункер времен Второй мировой войны.

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Хотя предыдущие исследования с помощью технологии LiDAR обнаружили в этом районе остатки военных окопов и блиндажей, они не дали никаких подсказок о скрытом сооружении, погребенном под растительностью и почвой, пишет Heritage Daily.

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Эксперты подтвердили, что бункер является частью линии Молотова, а именно к укрепленной области Рава-Русская. Эту оборонительную сеть построил между 1940 и 1941 годами Советский Союз, она простиралась от Балтийского моря до Карпат.

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Эксперты подтвердили, что бункер является частью линии Молотова
Фото: Lublin Voivodeship Conservator of Monuments

По словам археолога Лукаша Меховича, на этом месте, вероятно, была расположена противотанковая позиция.

"В бункере была установлена 45-мм противотанковая пушка М1937 (53-К) на бетонной плите", — заявил он. Стратегически расположенная на вершине холма, эта позиция обеспечивала хороший обзор дороги Белжец — Любича-Крулеска.

Строительство линии Молотова так и не было полностью завершено, и когда нацистская Германия вторглась в Советский Союз в 1941 году, многие фортификационные сооружения, такие как эта, были недостаточно оснащены и плохо защищены.

Быстрое начало операции "Барбаросса" застало советские войска врасплох, и многие оборонительные сооружения были заброшены или быстро захвачены.

Считается, что бункер был частично разрушен либо советскими войсками во время отступления, либо в результате демонтажа после войны. Сегодня лишь передняя часть со стрелковой щелью осталась неповрежденной, крыша обвалилась, а задняя и боковые стены имеют значительные повреждения.

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Для местных общин и историков такие находки являются прямой связью с ключевыми моментами XX века. Продолжающиеся дорожные работы продолжают открывать следы прошлого, которое, хоть и было похоронено в течение десятилетий, все еще формирует исторический ландшафт региона.

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