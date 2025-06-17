Эхо войны: во Вроцлаве нашли реликвии времен Первой и Второй мировых войн (фото)

В Польше, вблизи Вроцлавского университета, обнаружили более 50 военных шлемов времен Первой и Второй мировых войн. Артефакты нашли во время плановых дорожных работ на улице Кошарова, недалеко от центра города.

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Шлемы преимущественно немецкой модели, в частности типы M35 и M42, которые использовали во время Второй мировой войны, а также шлемы M16 с Первой мировой войны, пишет Arkeonews.

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Также обнаружены два шлема M38 Luftschutz, которые использовали немецкие силы гражданской обороны, шлем Wz31 польского происхождения и советский SSz36.

Шлемы найдены в очень хорошем состоянии Фото: zwiadowcahistorii.pl, M. Grześkowiak, P. Duma

Археологи из Вроцлавского университета, среди которых Мацей Трзецецкий, считают, что эти предметы, вероятно, хранились в хозяйственной постройке, которая когда-то принадлежала 8-му немецкому батальону связи, дислоцировавшемуся в городе во время нацистской оккупации.

"Они найдены в очень хорошем состоянии и расположены в порядке, что свидетельствует о том, что они не использовались в бою, а, вероятно, во время учений", — сказал Трзецецкий.

Время находки также является символическим: оно совпадает с 80-й годовщиной окончания осады Вроцлава. В 1945 году Гитлер объявил город крепостью, что привело к разрушительной трехмесячной осаде, которая закончилась незадолго до капитуляции Германии.

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Теперь сохранением шлемов будут заниматься представители Управления охраны памятников Нижнесилезского воеводства. Такие находки демонстрируют, что даже небольшие строительные работы могут обнаружить важные артефакты прошлого.

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