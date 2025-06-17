Ехо війни: у Вроцлаві знайшли реліквії часів Першої та Другої світових воєн (фото)

У Польщі, поблизу Вроцлавського університету, виявили понад 50 військових шоломів часів Першої та Другої світових воєн. Артефакти знайшли під час планових дорожніх робіт на вулиці Кошарова, неподалік від центру міста.

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Шоломи переважно німецької моделі, зокрема типи M35 і M42, які використовували під час Другої світової війни, а також шоломи M16 з Першої світової війни, пише Arkeonews.

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Також виявлено два шоломи M38 Luftschutz, які використовували німецькі сили цивільної оборони, шолом Wz31 польського походження та радянський SSz36.

Шоломи знайдені в дуже хорошому стані Фото: zwiadowcahistorii.pl, M. Grześkowiak, P. Duma

Археологи з Вроцлавського університету, серед яких Мацей Трзецецький, вважають, що ці предмети, ймовірно, зберігалися в господарській будівлі, яка колись належала 8-му німецькому батальйону зв'язку, що дислокувався в місті під час нацистської окупації.

"Вони знайдені в дуже хорошому стані і розташовані в порядку, що свідчить про те, що вони не використовувалися в бою, а, ймовірно, під час навчань", — сказав Трзецецький.

Час знахідки також є символічним: він збігається з 80-ю річницею закінчення облоги Вроцлаву. У 1945 році Гітлер оголосив місто фортецею, що призвело до руйнівної тримісячної облоги, яка закінчилася незадовго до капітуляції Німеччини.

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Тепер збереженням шоломів займатимуться представники Управління охорони пам'яток Нижньосілезького воєводства. Такі знахідки демонструють, що навіть невеликі будівельні роботи можуть виявити важливі артефакти минулого.

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