Женщина живет "под землей" на заднем дворе подруги: что стало причиной (видео)

44-летняя американка Кейтлин Джонсон переехала жить вместо квартиры в Нью-Йорке в подземный бункер в Калифорнии. Женщина говорит, что в этом месте у нее есть все необходимые удобства и платит за это небольшие деньги.

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Арендаторша добавляет, что именно стоимость арендованного жилья в "Большом Яблоке" заставила ее искать альтернативы, а бункер стал необычным и интересным местом для жизни, сообщает New York Post.

История Кейтлин началась в 2022 году, когда ее подруга переехала в Калифорнию. Она обнаружила там бункер от предыдущего владельца, который тот оставил пустым. Через два года у героини истории начались проблемы с деньгами и оплатой аренды жилья в Нью-Йорке, и поэтому в апреле 2024 года решила переехать жить в подземный дом.

Сейчас госпожа Джонсон платит всего $500 (около 21 тыс. грн) в месяц, а в бункере есть спальня с отдельной ванной, полноценная кухня, гостиная, 18 двухъярусных кроватей, еще одна ванная комната, два туалета и еще один душ.

Американка говорит, что сейчас экономит $1500 ежемесячно, ведь средняя аренда однокомнатного жилья в Калифорнии составляет до $2000 (83,5 тыс.грн). Также она заявила, что пока не планирует покидать своего уютного места и обустроила его для полного комфорта.

Вход в бункер Фото: SWNS Внутренний интерьер бункера Фото: SWNS

"Я могла бы и купить себе жилье, но моя работа предусматривает постоянные переезды, и я не знаю, как долго буду жить в одном месте", — говорит арендатор, добавляя, чтобы попасть внутрь, надо открыть гидравлические двери, спуститься по 15 ступенькам и пройти сквозь взрывозащитную дверь.

По словам Кейтлин, которая работает в сфере развлечений, в самом бункере "очень тихо", но он ощущается как обычная квартира, ведь там ловит мобильная связь и есть интернет.

"Когда я заехала, то он был пустой. Я постепенно заполнила его вещами, которые туда помещаются, а остальное отнесла на склад. Для меня это как квартира. И я понимаю, что бункер — это не "жилье на всю жизнь", но мне настолько нравится здесь жить, что попросилась у подруги еще на один год сдать в аренду. Мои друзья как только узнали о переезде, то сказали, что это "очень в моем стиле", — вспоминает госпожа Джонсон.

Также в бункере есть 18 мест для других жителей Фото: SWNS

Кейтлин говорит, что жизнь в бункере не дает каких-то особых преимуществ, однако есть один большой бонус — в случае если что-то случится, то она "в безопасности".

"Я всегда шутила, что он меня спасет от зомби-апокалипсиса. А потом мир начал меняться, и я подумала: "Ого, я же реально защищена!" Я действительно не живу там, куда бы могли бросить бомбу, но если будут беспорядки, ограбления или бунты — я в безопасности, потому что никто не сможет попасть в бункер", — иронично добавила героиня истории.

Ранее Фокус сообщал, что в Британии продают редкий бункер Холодной войны. В поселке Дерсингем британского графства Норфолк на продажу выставлен редкий бункер времен Холодной войны — бывший пост Королевского наблюдательного корпуса (ROC).

Впоследствии стало известно, как в Польше обнаружили заброшенный бункер времен Второй мировой войны. Во время строительства дороги на востоке Польши вблизи села Белжец обнаружили бункер времен Второй мировой войны.