Чоловік випадково виявив покинутий секретний бункер, який відрізняється від інших (фото)

Один дослідник досліджував покинуті локації, коли випадково натрапив на раніше невідоме укриття в Румунії часів Ніколає Чаушеску. В мережі відзначили, що цей бункер зберігав певні секрети.

Сам чоловік переконаний, що знайдене укриття в Бухаресті було не стільки військовою базою, а центром спеціального цивільного зв’язку. Кадри з командним пунктом дослідник виклав у Reddit.

За його словами, майже всі карти, знайдені всередині, мали напис "apărare civilă" — "цивільна оборона". Це сильно натякає на роль бункера як пункту, призначеного для захисту цивільного населення.

Кабінети в підземному укритті Фото: Reddit

Дослідник каже, що це вже шостий бункер, який він досліджував цього року. Це укриття вирізнялося великою кількістю теле­комунікаційного обладнання: шість-вісім великих радіо чи комунікаційних пристроїв, кілька старих польових телефонів, що використовувалися армією. Це значно більше, ніж у багатьох інших подібних спорудах.

Окрім того, попри те, що в бункері перебувала техніка, не так багато масок чи іншого захисного спорядження: лише кілька сот масок, а не десятки ящиків, як він часто зустрічає під час інших досліджень.

"Сказати точно, для чого він використовувався, складно, але виглядає на те, що це був телекомунікаційний бункер, орієнтований на цивільну оборону. Бункер був покинутий у 2016 році, найстаріші документи датовані 1971 роком. Складається враження, що він вийшов з активного використання приблизно у 2005–2006 роках і охоронявся до 2016-го, коли остаточно залишився без нагляду", — констатує чоловік.

Медичний блок бункера Фото: Reddit

За його словами, в бункері також були медичний центр, кабінети з меблями та ліжками. В низці локацій він бачив телевізори, системи навігації та ймовірно секретного зв'язку, а також моделі телевізорів, які на свій час були недоступними для вільного обігу.

Наразі автор не може точно сказати, що це могло бути — запасний командний пункт Збройних сил Румунії часів Чаушеску, звичайне укриття цивільної оборони або "вузол" спеціального зв’язку, призначений для вищого керівництва держави.

Реакція соцмереж

У коментарях до повідомлення сталкера, низка юзерів теж були здивовані тим, що сам об'єкт доволі непогано зберігся попри покинутий статус. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Вау, неочікувано було побачити такий бункер";

"Це явно схоже на командний пост. Певне, або запасний пункт управління армії або цивільна оборона";

"Покинутий бункер? Він схожий на мій будинок, коли неприбрано";

"Люблю такі місця, де є документ та старі карти".

