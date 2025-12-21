Підземні палаци для еліти: який вигляд мають найдорожчі бункери світу (фото)

Ще донедавна слово "бункер" асоціювалося із суворими бетонними укриттями, тривогою та холодною війною. Однак сьогодні все стало інакше. Найбагатші люди світу перетворюють сховища на випадок катастроф на підземні резиденції класу люкс, у яких продумана кожна деталь.

На тлі глобальної нестабільності, кліматичних загроз і технологічних ризиків попит на елітні бункери стрімко зростає. Їхні власники готові інвестувати десятки і навіть сотні мільйонів доларів, щоб отримати не просто захист, а повну автономію і звичний рівень комфорту з басейнами, спа-зонами, ресторанами та навіть персоналом. Про незвичайні розкішні споруди на випадок катастрофи в матеріалі Фокуса.

Сучасні люксові бункери все менше нагадують аварійні сховища і все більше закриті клуби для обраних. У них є власні енергосистеми, ферми, медичні центри і навіть простори для відпочинку та розваг, що дають змогу жити під землею місяцями й роками, не відчуваючи ізоляції від "нормального" життя.

Відео дня

Такі проєкти стають новим символом статусу та філософії виживання 21 століття, адже підготовка до найгіршого сценарію більше не означає відмову від зручностей. Навпаки, ймовірний кінець світу у версії для еліти має бути максимально комфортним.

Aerie — бункер за $300 мільйонів з елементами фантастики

Одним із найамбітніших і найбільш обговорюваних проєктів останніх років став підземний комплекс Aerie, який будує американська компанія SAFE. Його вартість перевищує 300 мільйонів доларів, і за своїм рівнем оснащення він більше нагадує закритий курорт майбутнього, ніж класичний притулок. Комплекс спроєктований так, щоб витримувати найекстремальніші сценарії — від ядерних і біологічних загроз до масштабних технологічних збоїв.

Вартість бункера перевищує 300 мільйонів доларів Фото: SAFE

Усередині Aerie передбачені розкішні житлові апартаменти, басейни, ресторани, зони відпочинку та велнес-простори, а також медичні кабінети з елементами штучного інтелекту. Особливий акцент зроблено на автономність. Системи життєзабезпечення, очищення повітря і води дають змогу перебувати під землею тривалий час без зв'язку із зовнішнім світом, зберігаючи звичний ритм життя.

Усередині Aerie передбачено розкішні житлові апартаменти Фото: SAFE

Проєкт розрахований виключно на вузьке коло клієнтів. Участь у клубі Aerie обходиться до 20 мільйонів доларів за місце, яке фактично оформляється як приватна резиденція під землею. Власникам обіцяють не тільки максимальну безпеку, а й сервіс рівня найкращих п'ятизіркових готелів із персоналом, технологіями та комфортом, які мають зробити навіть найпохмуріший сценарій майже непомітним.

Survival Condo — житло для тих, хто готують майбутнє сьогодні

Ще одним знаковим прикладом дуже дорогих сховищ став Survival Condo у штаті Канзас (США). Проєкт був створений на базі колишньої ракетної шахти часів холодної війни та перероблений під підземний житловий комплекс преміумкласу, розрахований на тривале автономне проживання. Замість військової аскетичності його потенційні мешканці зможуть насолодитися продуманими інтер'єрами, комфортом і відчуттям повноцінного будинку, прихованого глибоко під землею.

Survival Condo у штаті Канзас Фото: Survival Condo

Кожен власник отримує окремі апартаменти, вартість яких обчислюється мільйонами доларів. Житлові модулі розташовуються на кількох рівнях і оснащені спальнями, кухнями, ванними кімнатами та зонами відпочинку. Внутрішній простір спроєктовано так, щоб мінімізувати психологічний тиск ізоляції: з високими стелями, продуманим освітленням і цифровими "вікнами", що імітують денне світло і пейзажі.

Особливу увагу в Survival Condo приділено інфраструктурі. У комплексі є тренажерний зал, басейн, кінотеатр, ігрові зони, бібліотека і навіть власний магазин із запасами продуктів. Усі системи життєзабезпечення працюють автономно і розраховані на місяці, а за необхідності й роки ізоляції від зовнішнього світу.

Oppidum — гігантське підземне місто з приватним полем для гольфу

Ще одним по-справжньому унікальним проєктом є Oppidum, розташований у Чехії. Його часто називають найбільшим приватним бункером для надбагатих у світі. Комплекс побудували в роки холодної війни як стратегічний військовий об'єкт, але пізніше його повністю переосмислили і перетворили на елітний підземний притулок, розрахований на вузьке коло клієнтів із практично необмеженими можливостями.

Загальна площа Oppidum перевищує 300 тисяч квадратних футів, що дозволяє говорити не просто про бункер, а про повноцінне підземне місто. Усередині розміщені просторі житлові зони, кімнати відпочинку, конференц-зали, медичні блоки і технічні приміщення, що забезпечують повну автономність. Інтер'єри виконані в стриманому, але дорогому стилі з використанням натуральних матеріалів, продуманого освітлення та індивідуальних дизайнерських рішень.

Oppidum, розташований у Чехії Фото: Oppidum

Особливу увагу в Oppidum приділено способу життя. У комплексі передбачені винні сховища, спа-зони, фітнес-простори та лаунж-зони, а на поверхні є закрита територія з інфраструктурою для відпочинку, включно з приватними зеленими зонами та навіть полем для гольфу. Такий формат дає змогу власникам не почуватися відрізаними від звичного світу, попри високий рівень ізоляції та безпеки.

Творці проєкту підкреслюють, що Oppidum задуманий не як тимчасовий притулок, а як довгострокова резиденція, здатна забезпечити комфортне життя в умовах глобальних криз.

Від ретро-підземель до сучасних бункерів на ринку

Крім ультрасучасних комплексів, на ринку з'являються і по-справжньому унікальні об'єкти з історією. Одним із найвідоміших прикладів став підземний будинок у Лас-Вегасі (США), який часто називають "капсулою часу". Він був побудований у 1970-ті роки та спочатку замислювався як приватний притулок на випадок ядерної загрози, характерної для епохи холодної війни.

Зовнішній вигляд бункера над землею Фото: New York Post

Будинок розташований на глибині кількох метрів під землею і повністю ізольований від зовнішнього світу. Попри вік, об'єкт досі вражає рівнем комфорту. Усередині знаходяться басейн, кінотеатр, кілька житлових кімнат, кухня та зони відпочинку. Особливу увагу привертають штучні дерева, імітація неба та ретельно продумане освітлення, що створює відчуття звичайного будинку, а не підземного укриття.

Сьогодні цей підземний будинок виставлено на продаж приблизно за 8,5 млн доларів, і він викликає інтерес не тільки в тих, хто замислюється про безпеку, а й у колекціонерів незвичайної нерухомості.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Чоловік випадково виявив покинутий секретний бункер, який відрізняється від інших.

Несподівана знахідка під стелею здивувала сімейну пару. Те, що починалося як звичайне прибирання речей у шафі, обернулося дивовижним відкриттям для мешканців зі США, які нещодавно зайнялися реконструкцією свого нового будинку.

Також стало відомо, що чоловік під своїм будинком знайшов бункер часів Другої світової. Він розповів, що випадково натрапив на секретний простір, коли помітив незвичайний механізм за книжковою полицею в бібліотеці.