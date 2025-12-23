Дома без света и воды не могут купить даже миллиардеры: в чем фокус (фото)

В Калифорнии (США) есть тайное место, о существовании которого не подозревают даже многие местные жители. Над каньоном Андреас в Палм-Спрингс находятся 17 каменных домиков, почти полностью сливающихся со склонами пустыни.

Постройки не являются туристическим комплексом или же элитным курортом. Замаскированные дома принадлежат одному из самых закрытых частных клубов в США, который известен, как Andreas Canyon Club. Об этом пишет New York Post.

Дома настолько хорошо замаскированы, что их трудно заметить без подсказки. В них нет электричества, водопровода и привычных удобств. Но именно сюда уже более ста лет приезжают члены эксклюзивного сообщества, куда невозможно попасть ни за какие деньги.

Историк Палм-Спрингс Джим Кук рассказал, что живет рядом с каньоном уже 15 лет и лишь изредка видел редкие огни на склоне ночью. По его словам, члены клуба стараются не привлекать к себе внимания и почти никогда не рассказывают о своем существовании.

Как появился Andreas Canyon Club

Клуб был основан в начале 1920-х годов после того, как адвокат племени индейцев кауилла Агуа-Калиенте приобрел более 500 акров земли над оазисом в каньоне Андреас. Идея сообщества заключалась в сохранении природы и дикой фауны региона.

Каменные дома сливатся с ландшафтом пустыни Фото: Realtor

Первоначально в клуб входили 24 человека, каждый из которых, по имеющимся данным, внес крупный взнос. При этом членство было строго ограничено. Участниками стали по одному человеку от семьи и по одному представителю разных профессий.

Правила клуба действуют до сих пор. На территории запрещено вмешательство в природу, а охота запрещена, за редким исключением. Все должно оставаться максимально естественным.

Дома, которые нельзя купить

Через несколько лет после основания для членов клуба были построены каменные домики и общее здание. Их спроектировал архитектор Р. Ли Миллер. Все постройки возводились из местного камня, благодаря чему они буквально растворяются в ландшафте каньона.

Оазис в каньоне Андреас Фото: Realtor

Купить, продать или арендовать эти дома невозможно. Когда член клуба умирает, остальные участники голосуют, может ли его родственник унаследовать дом. В случае отказа строение возвращается в собственность клуба.

Сегодня ни одного из первоначальных членов клуба уже нет в живых, а само сообщество продолжает существовать по тем же строгим правилам.

Почему о клубе почти никто не знает

Даже в эпоху социальных сетей Andreas Canyon Club остается загадкой. Недавно один из пользователей назвал его "самым эксклюзивным сообществом в Америке", и это определение кажется вполне оправданным.

По словам Кука, большинство жителей Палм-Спрингс даже не догадываются о существовании клуба. Он скрыт от глаз, о нем редко говорят, а доступ на территорию возможен только для членов.

Большинство жителей Палм-Спрингс даже не догадываются о существовании клуба Фото: Realtor

Известно, что туда приезжают в основном зимой, когда пустыня особенно красива. Ночью на склоне можно увидеть лишь несколько огней и редкие фары машин.

Отказали даже Уолту Диснею

Один из пользователей Reddit, утверждающий, что принадлежит к четвертому поколению членов клуба, написал, что членство нельзя купить и оно передается по наследству. По его словам, клуб в свое время отказал даже Уолту Диснею, который пытался получить доступ к этому месту.

Эту историю ранее подтверждали и представители исторического общества Палм-Спрингс.

При этом сам пользователь признает, что жизнь в каньоне далека от комфорта. В домах нет Wi-Fi, кондиционеров и привычных удобств, а летом в них практически невозможно находиться.

