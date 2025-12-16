"Просто безумие": жителей курорта возмутил проект небоскреба у горы в Альпах (фото)

Туристический бум в швейцарском Церматте привел к неожиданной инициативе. Местный отельер и архитектор предложил построить 260-метровый небоскреб рядом с одной из самых узнаваемых гор мира — Маттерхорном.

Проект уже вызвал оживленные споры среди жителей коммуны и экспертов. Об этом пишет Oddity Central.

Постоянное население Церматта составляет около 6 тысяч человек, однако в зимний сезон число людей в коммуне вырастает до 40 тысяч. Такой наплыв туристов и сезонных работников сделал поиск доступного жилья практически невозможным. Проблема затрагивает не только приезжих, но и местных предпринимателей, которым все сложнее находить жилье для сотрудников.

Решить ситуацию взялся 61-летний Хайнц Юлен — владелец отеля, архитектор и уроженец Церматта. В прошлом месяце он представил концепцию небоскреба под названием Lina Peak, который планируется возвести недалеко от курорта. Молодая аудитория восприняла идею с энтузиазмом, однако реакция местных жителей оказалась куда более сдержанной.

Концепт 260-метрового небоскреба Lina Peak Фото: Oddity Central

Многие жители назвали проект чрезмерным и опасным для туристической привлекательности региона. Один из них саркастически заметил, что следующим шагом может стать вырубка самой горы и установка лифта на вершину. Другие опасаются, что высотное здание может испортить вид на Маттерхорн и отпугнуть туристов.

"Это просто безумие", — отметил один из местных жителей.

Согласно плану, со 2-го по 32-й этажи небоскреба будут предназначены для местных жителей и сотрудников отелей, ресторанов и сервисов электротакси. Верхние 30 этажей займут элитные апартаменты, рассчитанные на состоятельных иностранных инвесторов.

Сам Юлен подчеркивает, что долго и серьезно работал над проектом. По его словам, нехватка жилья вынуждает многих жителей покидать родной город. Цены на недвижимость в Церматте резко выросли во время пандемии и с тех пор так и не вернулись к прежнему уровню.

Архитектору уже удалось приобрести земельные участки у подножия Маттерхорна. Для реализации проекта требуется около 500 миллионов евро, и в случае успешного финансирования строительство может завершиться к 2034 году. Юлен также начал собирать подписи среди местных жителей, а эксперты отмечают, что, несмотря на спорность идеи, проект Lina Peak выглядит вполне осуществимым.

