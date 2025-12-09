Уложили 8 тонн асфальта: в Китае обновили трассу за 6 часов без перекрытий (видео)

В Китае дорожные рабочие вновь поразили мир невероятной скоростью строительства. В Пекине всего за шесть часов уложили 8000 тонн асфальта и полностью обновили участок Четвертого кольцевого шоссе длиной 2,4 километра.

То, что в большинстве стран заняло бы несколько дней или даже недель, а некоторых даже месяцы, в Китае превратилось в ночной проект, не вызвавший ни пробок, ни перекрытий. Об этом пишет Oddity Central.

Инженеры приняли решение не перекрывать трассу днем и не ограничивать движение на нескольких полосах одновременно. Все работы перенесли на ночь, чтобы избежать заторов на одной из самых загруженных дорог столицы.

Бригады действовали синхронно, задействовав тяжелую технику, грузовики с горячим асфальтом и десятки специалистов. Все работало слажено, как единый механизм. Уже к утру ровная, свежая и безопасная для движения дорога была полностью готова к использованию.

Відео дня

Феномен "китайской скорости"

Термин "китайская скорость" давно стал мировым мемом, описывающим сверхбыстрые проекты в сфере инфраструктуры. И новые работы в Пекине лишь подтвердили репутацию страны как лидера по темпам строительства.

Это не первый подобный случай. В последние годы китайские компании возводили жилые дома за считаные часы и завершали крупные проекты в сроки, которые другим государствам кажутся невозможными.

Издание отмечает, что Четвертое кольцевое шоссе является ключевой транспортной артерией Пекина. Возможность обновить такой протяженный участок без потерь времени и без создания пробок подчеркивает уровень организации и технологий, используемых в стране.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае создали уникальный купол для строительных работ. По замыслу городских властей, этот навес поможет проводить все нужные работы, не беспокоя лишними шумами жителей города.

Также стало известно, что в Китае строители "срезали" горы и построили неординарную скоростную магистраль. Создание новой трассы вызвало беспокойство экологов.