В Китае строители "срезали" горы и построили неординарную скоростную магистраль (видео)

В китайской горной провинции Гуйджоу местные власти решили проложить новую скоростную магистраль "Люань". Но вместо того, чтобы делать туннельные переходы, чиновники решили строить дорогу "срезая горы" и идут между перевалами.

Сейчас результаты строительства вызвали споры в сети о целесообразности такого строительства автострады, сообщает Oddity Central.

Журналисты пишут, что автомагистраль, проходящая сквозь горы Гуйчжоу и ведущая к этому мосту, в последнее время привлекает много внимания. Необычная идея не прокладывать тоннели сквозь горы или дорогу в обход, китайские инженеры решили буквально срезать, чтобы освободить место для скоростной автострады.

Поскольку 92% территории провинции Гуйчжоу составляют горы и скалы, что делает ее прекрасным местом для фотографирования, но настоящим испытанием для автомобилистов. Такие проекты, как мост через Большой Каньон Хуадзян и автомагистраль Луань, призваны облегчить жизнь водителям.

В то же время создание нового путепровода вызвало беспокойство экологов. Они убеждены, что будущая трасса изменит баланс водных ресурсов, а количество паводков и селевых потоков с гор, которые будут опускаться на трассу, может кратно увеличиться.

Сами планировщики ответили защитниками природы и пользователям в сети. Они утверждают, что не имели выбора и должны были срезать вершины гор, чтобы проложить дорогу, а прокладка тоннелей в этой местности невозможна из-за особенностей горного грунта и дальнейшего рельефа, где должна была быть трасса.

