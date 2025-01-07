Мужчина получит частный тоннель за миллионы: рядом с его домом строят автостраду (фото)

Сначала 69-летний Брайан Гарлик не поверил, что возле его дома построят подземный тоннель от автострады в том направлении, где он живет. Когда застройщики убедили его в такой необходимости, то мужчина согласился.

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69-летний пенсионер из Великобритании Брайан Гарлик получил предложение от застройщика по строительству тоннеля к своему дому за почти 6 млн фунтов (более 320 млн грн). Все дело заключается в том, что рядом с его домом будут скоростную автостраду, сообщает британский таблоид Daily Mail.

Мужчина рассказывает, что сначала его дом хотели выкупить на 750 тыс. фунтов (почти 3,9 млн грн), и мужчина был готов продать имущество и переехать. Однако впоследствии он узнал, что компания National Highways отозвала предложение и сообщила об изменении планов.

Строительство автострады (фото: Daily Mail)

Пенсионер говорит, что он встретился с администрацией проектировщика, и там ему сообщили, что на ту сторону автострады, где расположен его дом, планируется построить тоннель. До дома мужчины будет около 300 метров, чтобы можно было выехать или добраться в нужном направлении.

"Сначала я был немного шокирован (когда они предложили тоннель рядом) и немного погорячился. что я против этого. Но потом понял — в проекте должны быть съезды и тоннели для разъезда транспорта. Поэтому взял время, чтобы подумать", — говорит мужчина, добавив, что согласился временно переехать жить с места строительства.

На время строительства автострады между городами Глостер и Чиренчестер протяженностью в почти 7 км, мужчина переехал жить в жилой фургон. На время строительства подрядчики даже дают ему оплату за кемпинг и бензин, но в целом проблемы мужчины никуда не исчезли.

"Мне пришлось покупать фургон за свои деньги. Хорошо, что подрядчики оплачивают стоимость кемпинга и бензина. Но мне еще нужно заплатить городской налог, электричество и все счета за дом. Я не получал извинений от National Highways относительно того, как они повели себя — сначала хотели купить дом, потом отказались, а теперь заставили меня уехать из своего дома", — рассказывает мужчина.

От места тоннеля (выделено желтым) до дома господина Гарлика (выделено красным) будет не более нескольких сотен метров (фото: Daily Mail)

Представитель National Highways Стив Фоксли заявил, что им известна история господина Гарлика, поэтому они сейчас думают, как можно улучшить жизнь людей возле строительства. В частности, строители думают, как уменьшить шум от техники для местных.

"Мы понимаем, что любая работа, особенно над таким большим проектом, может привести к проблемам, и работаем над этим. Мы долго обсуждали с мистером Харликом перед началом самого строительства, что могут быть определенные проблемы. В то же время нам удалось согласовать вариант с тоннелем для съезда, который будет работать для обеих сторон", — сказал господин Фоксли.

По его словам, они продолжат строить подземный тоннель, и сейчас специалисты работают над этим вопросом до конца строительства автомагистрали. Завершение достройки скоростной магистрали для авто планируется не позднее 2027 года.

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