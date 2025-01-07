Чоловік отримає приватний тунель за мільйони: поруч з його домом будують автостраду (фото)

Спочатку 69-річний Браян Гарлік не повірив, що біля його дому збудують підземний тунель від автостради у тому напрямку, де він мешкає. Коли забудовники переконали його в такій потребі, то чоловік погодився.

Related video

69-річний пенсіонер з Великої Британії Браян Гарлік отримав пропозицію від забудовника щодо будівництва тунелю до свого дому за майже 6 млн фунтів (понад 320 млн грн). Вся справа полягає в тому, що поруч з його домом будуть швидкісyу автостраду, повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Чоловік розповідає, що спочатку його будинок хотіли викупити на 750 тис. фунтів (майже 3,9 млн грн), і чоловік був готовий продати майно та переїхати. Однак згодом він дізнався, що компанія National Highways відкликала пропозицію та повідомила про зміну планів.

Будівництво автостради (фото: Daily Mail)

Пенсіонер говорить, що він зустрівся з адміністрацією проєктувальника, і там йому повідомили, що на той бік автостради, де розташований його будинок, планується збудувати тунель. До будинку чоловіка буде близько 300 метрів, аби можна було виїхати чи дістатися в потрібному напрямку.

"Спочатку я був трохи шокований (коли вони запропонували тунель поруч) і трохи погарячкував. що я проти цього. Але потім зрозумів — в проєкті мають бути з'їзди та тунелі для роз'їзду транспорту. Тому взяв час, аби подумати", — каже чоловік, додавши, що погодився тимчасово переїхати жити з місця будівництва.

На час будівництва автостради між містами Глостер і Чиренчестер протяжністю у майже 7 км, чоловік переїхав жити в житловий фургон. На час будівництва підрядники навіть дають йому оплату за кемпінг та бензин, та загалом проблеми чоловіка нікуди не зникли.

"Мені довелося купувати фургон за свої гроші. Добре, що підрядники сплачують вартість кемпінгу та бензину. Але мені ще потрібно заплатити міський податок, електрику та всі рахунки за будинок. Я не отримував вибачень від National Highways щодо того, як вони повелися — спочатку хотіли купити будинок, потім відмовилися, а тепер змусили мене виїхати зі свого дому", — розповідає чоловік.

Від місця тунелю (виділено жовтим) до будинку пана Гарліка (виділено червоним) буде не більше кількасот метрів (фото: Daily Mail)

Представник National Highways Стів Фокслі заявив, що їм відома історія пана Гарліка, тому вони наразі думають, як можна покращити життя людей біля будівництва. Зокрема, будівельники думають, як зменшити шум від техніки для місцевих.

"Ми розуміємо, що будь-яка робота, особливо над таким великим проєктом, може призвести до проблем, і працюємо над цим. Ми довго обговорювали з містером Гарліком перед початком самого будівництва, що можуть бути певні проблеми. Водночас нам вдалося погодити варіант з тунелем для з'їзду, який працюватиме для обох сторін", — сказав пан Фокслі.

За його словами, вони продовжать будувати підземний тунель, і зараз фахівці працюють над цим питанням до кінця будівництва автомагістралі. Завершення добудови швидкісної магістралі для авто планується не пізніше 2027 року.

Раніше стало відомо, який вигляд має шосе, що веде в нікуди. Місцеві жителі та представники бізнесу висловили розчарування через тривале будівництво, а деякі критики назвали дорогу "найдорожчим глухим кутом" країни.

Також повідомлялося, що найстарішу дорогу з твердим покриттям збудували давні єгиптяни. Її побудували для транспортування вулканічних базальтових порід до озера Меріс.