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Технології та наука

Найстаріша дорога з твердим покриттям: навіщо її збудували давні єгиптяни (фото)

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Фото: Unsplash | Якщо стародавні єгиптяни щось і любили, так це перевозити камінь

Досліджуючи камяні кар'єри Єгипту, геологи виявили найстарішу у світі дорогу з твердим покриттям. Її побудували для транспортування вулканічних базальтових порід до озера Меріс.

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У 1994 році, коли геологи досліджували стародавні кам'яні кар'єри Єгипту, вони натрапили на 12-кілометрову ділянку плит з вапняку та пісковику, яка виявилася найстарішою у світі дорогою з твердим покриттям. Ця дорога, яка з'єднує базальтовий кар'єр з озером Меріс, передує всім іншим приблизно на 500 років, пише IFLScience.

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Учені вважають, що цю дорогу збудували у 2600-2200 роках до н.е., коли робітники в древньому кар'єрі прокладали шлях для будівельного проекту. Будівельники залишили після себе керамічні знахідки та стародавній наметовий табір, що допомогло дослідникам датувати знахідку.

Ця дорога виконувала важливу функцію: нею транспортували вулканічні базальтові породи, видобуті з кар'єру, які призначалися для Гізи. Ці масивні камені вантажили на сани, які, можливо, ковзали по колодах, покладених вздовж дороги з вапняку та пісковику. Цікаво, що плити не мають жодних ознак зносу, що дозволяє припустити, що це добре продумана технологія.

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Фото: TN_Egyptologist

Пунктом призначення стало озеро Меріс, яке час від часу з'єднувалося з Нілом. Опинившись на місці призначення, базальт відіграв ключову роль у будівництві внутрішніх приміщень храмів і виготовленні королівських саркофагів.

Проте, на відміну від ретельно спроєктованих пірамід, які ми часто асоціюємо зі Стародавнім Єгиптом, ця дорога є неідеальною. Робітники, схоже, використовували будь-яке каміння, що валялося навколо, в результаті чого вийшла суміш акуратно підігнаних ділянок і безсистемного розміщення.

Геолог Джеймс Харрелл з Університету Толедо прокоментував: "Дорога, ймовірно, не стоїть в одному ряду з пірамідами як будівельний подвиг, але вона є великим інженерним досягненням".

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У світі існують і старіші дороги, як, наприклад, "Шлях Світа" в Англії, що датується 3806 роком до нашої ери. Але особливістю цієї єгипетської дороги є те, що вона не просто стара — вона з твердим покриттям і є свідченням інженерної майстерності цивілізації, яку ми, як нам здавалося, знали досить добре.

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