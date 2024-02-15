Римський табір виявили в Мегіддо: Біблія називає його місцем останньої битви людства (відео)

Табір римського легіону слугував постійною військовою базою для понад 5 000 римських солдатів протягом більш ніж 180 років. Ця знахідка справді унікальна, оскільки це єдиний римський військовий табір такого масштабу, виявлений і відкритий в Ізраїлі.

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Нещодавнє відкриття, про яке оголосило Управління старожитностей Ізраїлю (IAA), — розкопки на базі Тель-Мегіддо, поблизу стародавнього села Кфар-Отнай, виявили архітектурні залишки 1800-річної римської військової бази Legio VI Ferrata, пише Arkeonews.

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Під час розкопок під керівництвом доктора Йотама Теппера і Барака Цзіна дослідники натрапили на залишки табору. Серед них — головна магістраль, Віа Преторія, напівкруглий подіум і ділянки кам'яної бруківки, що належали до значної громадської будівлі.

Історія табору римських легіонерів VI легіону є доволі непросто. Юлій Цезар набрав цей легіон у Цизальпійській Галлії у 52 році до н. е., і він відіграв вирішальну роль у кампаніях проти галльського вождя Верцингеторикса та у супроводі Цезаря до Александрії. Назва легіону "Феррата", що означає "залізні обладунки", ймовірно, відсилає до обладунків, які носили його солдати.

Фото: Israel Antiquities Authority

Табір римського легіону слугував постійною військовою базою для понад 5 000 римських солдатів протягом більш ніж 180 років, з 117-120 рр. до близько 300 р. н. е. Доктор Йотам Теппер, директор розкопок, пояснює: "Дві головні дороги перетиналися в центрі табору довжиною 550 м і шириною 350 м, і тут звели його основну будівлю". Примітно, що ця база була точкою, з якої вимірювали відстані вздовж римських імперських доріг до головних міст на півночі країни і позначали їх віхами.

Попри плин часу і розбирання будівельного каміння для повторного використання у візантійський і ранньоісламський періоди, розкопки дозволили зробити важливі висновки. Попередні дослідження припускають, що весь римський табір разом з її елементами лежить під пшеничними полями кібуцу Мегіддо.

База римських легіонерів "Залізного легіону", якій 1 800 років

Що робить це відкриття особливо примітним, так це його рідкісність. Доктор Теппер підкреслює: "Унікальний внесок результатів цього дослідницького проєкту полягає в рідкісності таких археологічних відкриттів".

Хоча в Ізраїлі існує документація про римські військові табори, більшість з них є короткочасними облоговими таборами або невеликими таборами, пов'язаними з допоміжними дивізіями. Знахідка в Тель-Мегіддо вирізняється як складна легіонерська фортеця — одна з перших, що була постійно окупована.

Історичні джерела натякають на існування постійної римської легіонерської бази X легіону Fratensis в Єрусалимі, але вона залишається невідкритою. Розкопки в Тель-Мегіддо заповнили значну прогалину в нашому розумінні римської військової присутності в регіоні.

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Артефакти, знайдені під час розкопок, включають монети, фрагменти зброї, глиняні черепки та уламки скла. Однак найпоширенішими знахідками є черепиця, деякі з яких мають клейма VI легіону.

Римська військова база з її добре збереженими архітектурними залишками дає цінну інформацію про стратегічний і постійний характер римської військової присутності в регіоні. Оскільки дослідники продовжують аналізувати результати, це відкриття обіцяє збагатити наше розуміння стародавніх цивілізацій та їхніх військових стратегій.

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