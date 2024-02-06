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Технології та наука

Працювали одні з найдавніших майстрів: в Англії знайшли майстерню залізного віку (фото)

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Фото: DIGVENTURES | Учені знайшли ковальську майстерню залізного віку, що датується 770-515 роками до н. е.

Учені знайшли ковальську майстерню залізного віку, що датується 770-515 роками до н. е. Вона може стати однією з найдавніших на території Британії.

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Нещодавно в південному Оксфордширі, Англія, археологи виявили майстерню залізного віку. Вчені знайшли численні артефакти, зокрема металеві деталі та ковальські інструменти, пише Arkeonews.

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Враження автора від ковальської майстерні, доповнене штучним інтелектом
Фото: DIGVENTURES

Датована приблизно 770-515 роками до н. е., ця майстерня дає рідкісну можливість дослідити зародження металообробки в Британії. Команда DigVentures розкопала різноманітні предмети, включаючи шматки облицювання вогнища, молотки, залізні бруски та надзвичайно рідкісну знахідку — неушкоджену фурму — сопло через яке повітря вдувається у піч для обробки металу.

На місці розкопок виявлено не лише сліди будівлі, а й внутрішні структури, зокрема, спеціалізоване вогнище та ковадло, що використовувалося для виготовлення артефактів.

Нат Джексон, директор DigVentures, сказав: "Це неймовірне захоплення — відкривати щось подібне. Це фактично дозволяє нам зазирнути в минуле і побачити, як працював один із найдавніших британських майстрів-ковалів".

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Фото: DIGVENTURES

Один із фахівців, що досліджував знахідки, Джеррі Макдоннелл, виділив рідкісність неушкодженої фурми. Той факт, що вона датується першими кількома століттями металообробки в Британії, додає їй значущості.

МакДоннелл звернув увагу на розмір сопла, що вказує на більший спеціалізований горн, ніж той, який можна знайти в середньостатистичній сільській ковальській майстерні. Це свідчить про серйозну роботу, якою, ймовірно, керував висококваліфікований та елітний коваль.

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На місці, де виявлено цю майстерню, раніше знаходили й інші важливі знахідки, зокрема будівлі залізного віку та римську віллу. Разом ці знахідки сприяють нашому розумінню глибокої історії людської діяльності в досліджуваному регіоні.

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