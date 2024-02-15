У Єгипті розкопали давньогрецький храм Зевса: як до нього приклав руку римський імператор (фото)

Пелусій відігравав важливу роль в історії Єгипту, слугуючи відправною точкою для єгипетських експедицій в Азію та пунктом входу для іноземних загарбників.

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Нещодавно археологи виявили залишки храму, присвяченого давньогрецькому богу Зевсу на Синайському півострові. Руїни храму знайшли на археологічній ділянці Телль-ель-Фарма на північному заході Синаю, пише GreekReporter.

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Телль-ель-Фарма, також відома як Пелусій, має багату історію, що сягає пізнього фараонського періоду, і використовувалася в греко-римські та візантійські часи. Це місце, розташоване у найсхіднішому гирлі річки Ніл, простягається майже на 7 км і оточене м'яким, вкритим сіллю мулом і водно-болотними угіддями, залишками рукавів Нілу, які колись оточували місто.

Пелусій відігравав важливу роль в історії Єгипту, слугуючи відправною точкою для єгипетських експедицій в Азію та пунктом входу для іноземних загарбників. У мирний час він функціонував як важливий торговий пункт, а в греко-римський період став одним із найзавантаженіших портів Єгипту після Александрії.

Кораблі зі східного Середземномор'я та каравани з Сирії-Палестини прибували сюди, щоб обмінятися товарами, такими як вино, олія та мед, які перевозили до Єгипту та Червоного моря нільськими баржами та сухопутними дорогами.

У храмі Зевса розкопали напис грецькою мовою Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Археологи на чолі з Мостафою Вазірі, генеральним секретарем Вищої ради старожитностей Єгипту, розкопали руїни храму через вхідні ворота, виявивши дві великі гранітні колони. Ворота впали під дією потужного давнього землетрусу.

Нововідкриті руїни розташовані між фортом Пелусій і меморіальною церквою на цьому місці. Під час розкопок археологи виявили набір гранітних блоків, які, як вважають, були частиною сходів, що вели до храму, що вказує на важливість цього місця для віруючих.

Храм, названий Зевс-Касіос, є поєднанням імені Зевса, давньогрецького бога неба, і гори Касіос у Сирії, де також поклонялися Зевсу. Написи, знайдені на цій території, свідчать про те, що римський імператор Адріан відновив храм під час свого правління зі 117 по 138 рік нашої ери.

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Майбутні дослідження включатимуть ретельне вивчення розкопаних блоків і фотограмметричну зйомку, щоб розгадати архітектурний дизайн храму. Це відкриття проливає світло на історичне та релігійне значення, надаючи цінну інформацію про культурні обміни та культові практики стародавніх цивілізацій регіону.

Археологічна знахідка додає ще один шар до нашого розуміння різноманітних культурних впливів, які сформували Стародавній Єгипет. Зв'язок храму із Зевсом та його стратегічне розташування виділяє переплетення міфології, релігії та геополітики у стародавньому світі.

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