Збудували 9000 років тому невідомі істоти: вчені знайшли унікальну споруду на дні озера (фото)

У затоці озера Мічиган вчені виявили древню споруду, якій тисячі років. Структуру, що тягнеться на 1,6 кілометра і складається з вертикально встановлених каменів, знайшли на глибині 12 метрів.

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У Гранд-Траверс, затоці озера Мічиган, вчені виявили древню споруду, призначення якої невідоме. Доктор Марк Голлі, професор підводної археології Північно-Західного університету Мічигану, натрапив на цю стародавню структуру, досліджуючи історію затоки, пише Arkeonews.

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Затока Гранд-Траверс, відома своїми корабельними аваріями XIX і XX століть, приховує більше, ніж просто морські таємниці. Використовуючи гідролокатори для пошуку кораблів, археологи знайшли затонулі човни, автомобілі і навіть пірс часів Громадянської війни в США на глибині близько 12 метрів. Серед цих знахідок їхню увагу привернула скеля з доісторичним зображенням мастодонта і скупчення каменів.

Жоден вчений досі не підтвердив, що це наскальний малюнок давно вимерлої тварини Фото: Dr. Holley

Доктор Голлі виявив лінію каменів довжиною понад 1,6 кілометра, розташовану на глибині 12 метрів під поверхнею озера Мічиган. Ці камені встановили 9000 років тому — за 4 000 років до Стоунгенджу і близько двох тисяч років після закінчення Льодовикового періоду, коли дно озера було сухим задовго до утворення тут затоки.

Всупереч поширеним помилковим уявленням, доктор Голлі зазначає, що це місце не є мегалітичною спорудою на кшталт Стоунгенджу. "Треба чітко розуміти, що це не мегаліти, як Стоунгендж. Місце в затоці Гранд-Траверс найкраще описати як довгу лінію каменів довжиною понад 1,6 кілометра", — сказав доктор Голлі.

Сонарне зображення каміння Фото: Creative Commons

Цікаво, що це відкриття не єдине. Досліджуючи озеро Гурон, підводні археологи, зокрема доктор Джон О'Ші з Мічиганського університету, натрапили на сліди стародавньої зниклої цивілізації, яка вдвічі старша за Стоунгендж та єгипетські Великі піраміди.

Доктор О'Ші вважає, що споруда, відома під назвою Дроп 45 Драйв Лейн, слугувала складним мисливським коридором для карібу. Ця 9000-річна вапнякова споруда з двома паралельними лініями каменів, що ведуть до глухого кута, є найскладнішою мисливською спорудою, знайденою під Великими озерами.

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Подібним чином споруда в затоці Гранд-Траверс могла б виконувати аналогічну функцію, як і мисливський комплекс на озері Гурон. Однак точне призначення цього стародавнього дива в озері Мічиган залишається загадкою.

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