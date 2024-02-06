Фрагмент храму тирана: поблизу узбережжя Сицилії знайшли мармуровий рельєф (фото)

Поблизу Сицилії виявили мармуровий рельєф, який, ймовірно, є частиною храму Зевса Олімпійського. Ця споруда датується V століттям до н. е. й була закладена Гелоном, проте будівництво так й не завершили.

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Поблизу узбережжя Агрідженто, Сицілія, команда дайверів знайшла артефакт, який, як вважають, є частиною фриза храму Зевса Олімпійського. Знахідка, мармуровий рельєф, дозволяє вивчити багату історію давньогрецького періоду, пише Arkeonews.

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Фрагмент зображає гарцюючого коня — знаковий елемент, який часто зображувався в грецькому мистецтві. Дайвери співпрацювали з представниками морського управління, відділу захисту культурної спадщини карабінерів і підводної групи BC Sicilia — волонтерської організації, що займається збереженням і популяризацією культурної спадщини Сицилії.

Мармурова реліквія, розміром 2 метри на 1,6 метра і товщиною 35 см, лежала приблизно за 300 метрів від берега на глибині 9 метрів. Вважається, що за складом це проконнеський мармур. Попри те, що артефакт вже занесений до каталогу відомих об'єктів, його справжнє значення з'ясувалося завдяки фотограмметричним дослідженням, проведеним у жовтні під керівництвом інженера Гаетано Ліно з BC Sicilia.

Фото: BCSicilia

Успішне відновлення цього фрагменту відкриває двері до нового розуміння грандіозного будівництва храму Зевса, що датується V століттям до нашої ери. Зведений тираном Гелоном після його перемоги в битві при Гімері в 480 році до н. е., храм має історичне значення як одна з найбільших споруд античності.

Описаний як доричний, храм не мав окремо стоячих колон, а мав напівколони, що входили в стіну. Примітно, що в інтерколоннах, або проміжках між колонами, містилися колосальні статуї, відомі як Теламони або Атланти, що сягали вражаючих 7,61 метра заввишки.

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