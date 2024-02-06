Фрагмент храма тирана: вблизи побережья Сицилии нашли мраморный рельеф (фото)

Вблизи Сицилии обнаружили мраморный рельеф, который, вероятно, является частью храма Зевса Олимпийского. Это сооружение датируется V веком до н. э. и было заложено Гелоном, однако строительство так и не завершили.

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Вблизи побережья Агридженто, Сицилия, команда дайверов нашла артефакт, который, как полагают, является частью фриза храма Зевса Олимпийского. Находка, мраморный рельеф, позволяет изучить богатую историю древнегреческого периода, пишет Arkeonews.

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Фрагмент изображает гарцующего коня — знаковый элемент, который часто изображался в греческом искусстве. Дайверы сотрудничали с представителями морского управления, отдела защиты культурного наследия карабинеров и подводной группы BC Sicilia — волонтерской организации, занимающейся сохранением и популяризацией культурного наследия Сицилии.

Мраморная реликвия, размером 2 метра на 1,6 метра и толщиной 35 см, лежала примерно в 300 метрах от берега на глубине 9 метров. Считается, что по составу это проконнесский мрамор. Несмотря на то, что артефакт уже занесен в каталог известных объектов, его истинное значение выяснилось благодаря фотограмметрическим исследованиям, проведенным в октябре под руководством инженера Гаэтано Лино из BC Sicilia.

Фото: BCSicilia

Успешное восстановление этого фрагмента открывает двери к новому пониманию грандиозного строительства храма Зевса, датируемого V веком до нашей эры. Возведенный тираном Гелоном после его победы в битве при Гимере в 480 году до н. э., храм имеет историческое значение как одно из величайших сооружений античности.

Описанный как дорический, храм не имел отдельно стоящих колонн, а имел полуколонны, входившие в стену. Примечательно, что в интерколоннах, или промежутках между колоннами, помещались колоссальные статуи, известные как Теламоны или Атланты, достигавшие впечатляющих 7,61 метра высотой.

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