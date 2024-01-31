Крупнейшее поражение Римской империи: ученые нашли уцелевший доспех из легендарной битвы (фото)

Битва в Тевтобургском лесу вошла в историю как крупное поражение Римской империи, из-за которого остановилась римская экспансия на восток. Исследователи до сих пор находят артефакты, которые остались после уничтожения трех легионов.

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Более двух тысячелетий назад римские легионы, известные своей дисциплиной и мощью, потерпели неожиданное поражение в густых лесах к востоку от Рейна, вблизи города Брамше, Германия. Это событие, вошедшее в историю как битва в Тевтобургском лесу, оставило неизгладимый след в судьбе Римской империи, пишет The Guardian.

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Последствия, описанные историком Тацитом, — это побелевшие кости, обломки оружия и человеческие головы, прибитые к деревьям, напоминающие призраков. Поражение, произошедшее в 9 году нашей эры, ознаменовало конец римской экспансии на восток от Рейна. Останки трех легионов, общей численностью около 15 000 человек, разбросало по всему полю битвы.

Место этой древней истории находится в Калкризе, Нижняя Саксония. Музей и парк, что когда-то был густым лесом, сохранили множество археологических находок, многие из которых крошечные и фрагментарные. Штефан Бурмейстер, директор музея, описывает раскопки как "фонтан находок", а почва все еще хранит химические следы давно разложившихся останков.

Однако среди фрагментов в 2018 году появилась удивительная находка — целая римская кираса, которая чрезвычайно хорошо сохранилась Фото: David Levene/The Guardian

Однако среди фрагментов в 2018 году появилась удивительная находка — целая римская кираса, которая чрезвычайно хорошо сохранилась. Найденный неподалеку от музея доспех стал неожиданной находкой. Эта уникальная римская кираса, вместе с другими археологическими находками, будет представлена на большой выставке "Легион" в Британском музее.

Цель выставки — пролить свет на повседневную жизнь римских солдат, демонстрируя, что быть частью легиона — это не только воинский долг, но и выбор карьеры, связанный с семейной жизнью, рисками и повседневной деятельностью.

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Выставка также представляет Регину, женщину из племени катувеллауни на юго-востоке Англии. Ее жизнь, высеченная на каменном памятнике, установленном ее мужем Баратесом, рассказывает о пути от рабства к свободе и браку.

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