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Технологии и наука

Крупнейшее поражение Римской империи: ученые нашли уцелевший доспех из легендарной битвы (фото)

Римская империя, история, ученые, легион, Рейн, Тевтобургский лес, кираса, доспехи, битва, экспансия, исследования, раскопки, музей, находка, археологи, археология
Фото: David Levene/The Guardian | Битва в Тевтобургском лесу вошла в историю как крупное поражение Римской империи, из-за которого остановилась римская экспансия на восток

Битва в Тевтобургском лесу вошла в историю как крупное поражение Римской империи, из-за которого остановилась римская экспансия на восток. Исследователи до сих пор находят артефакты, которые остались после уничтожения трех легионов.

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Более двух тысячелетий назад римские легионы, известные своей дисциплиной и мощью, потерпели неожиданное поражение в густых лесах к востоку от Рейна, вблизи города Брамше, Германия. Это событие, вошедшее в историю как битва в Тевтобургском лесу, оставило неизгладимый след в судьбе Римской империи, пишет The Guardian.

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Последствия, описанные историком Тацитом, — это побелевшие кости, обломки оружия и человеческие головы, прибитые к деревьям, напоминающие призраков. Поражение, произошедшее в 9 году нашей эры, ознаменовало конец римской экспансии на восток от Рейна. Останки трех легионов, общей численностью около 15 000 человек, разбросало по всему полю битвы.

Место этой древней истории находится в Калкризе, Нижняя Саксония. Музей и парк, что когда-то был густым лесом, сохранили множество археологических находок, многие из которых крошечные и фрагментарные. Штефан Бурмейстер, директор музея, описывает раскопки как "фонтан находок", а почва все еще хранит химические следы давно разложившихся останков.

Римская империя, история, ученые, легион, Рейн, Тевтобургский лес, кираса, доспехи, битва, экспансия, исследования, раскопки, музей, находка, археологи, археология Fullscreen
Однако среди фрагментов в 2018 году появилась удивительная находка — целая римская кираса, которая чрезвычайно хорошо сохранилась
Фото: David Levene/The Guardian

Однако среди фрагментов в 2018 году появилась удивительная находка — целая римская кираса, которая чрезвычайно хорошо сохранилась. Найденный неподалеку от музея доспех стал неожиданной находкой. Эта уникальная римская кираса, вместе с другими археологическими находками, будет представлена на большой выставке "Легион" в Британском музее.

Цель выставки — пролить свет на повседневную жизнь римских солдат, демонстрируя, что быть частью легиона — это не только воинский долг, но и выбор карьеры, связанный с семейной жизнью, рисками и повседневной деятельностью.

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Выставка также представляет Регину, женщину из племени катувеллауни на юго-востоке Англии. Ее жизнь, высеченная на каменном памятнике, установленном ее мужем Баратесом, рассказывает о пути от рабства к свободе и браку.

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