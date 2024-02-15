В Египте раскопали древнегреческий храм Зевса: как к нему приложил руку римский император (фото)

Пелусий играл важную роль в истории Египта, служа отправной точкой для египетских экспедиций в Азию и пунктом входа для иностранных захватчиков.

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Недавно археологи обнаружили остатки храма, посвященного древнегреческому богу Зевсу на Синайском полуострове. Руины храма нашли на археологическом участке Телль-эль-Фарма на северо-западе Синая, пишет GreekReporter.

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Телль-эль-Фарма, также известная как Пелусий, имеет богатую историю, достигающую позднего фараонского периода, и использовалась в греко-римские и византийские времена. Это место, расположенное в самом восточном устье реки Нил, простирается почти на 7 км и окружено мягким, покрытым солью илом и водно-болотными угодьями, остатками рукавов Нила, которые когда-то окружали город.

Пелусий играл важную роль в истории Египта, служа отправной точкой для египетских экспедиций в Азию и пунктом входа для иностранных захватчиков. В мирное время он функционировал как важный торговый пункт, а в греко-римский период стал одним из самых загруженных портов Египта после Александрии.

Корабли из восточного Средиземноморья и караваны из Сирии-Палестины прибывали сюда, чтобы обменяться товарами, такими как вино, масло и мед, которые перевозили в Египет и Красное море нильскими баржами и сухопутными дорогами.

В храме Зевса раскопали надпись на греческом языке Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Археологи во главе с Мостафой Вазири, генеральным секретарем Высшего совета древностей Египта, раскопали руины храма через входные ворота, обнаружив две большие гранитные колонны. Ворота упали под действием мощного древнего землетрясения.

Новооткрытые руины расположены между фортом Пелусий и мемориальной церковью на этом месте. Во время раскопок археологи обнаружили набор гранитных блоков, которые, как полагают, были частью лестницы, ведущей к храму, что указывает на важность этого места для верующих.

Храм, названный Зевс-Касиос, является сочетанием имени Зевса, древнегреческого бога неба, и горы Касиос в Сирии, где также поклонялись Зевсу. Надписи, найденные на этой территории, свидетельствуют о том, что римский император Адриан восстановил храм во время своего правления со 117 по 138 год нашей эры.

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Будущие исследования будут включать тщательное изучение раскопанных блоков и фотограмметрическую съемку, чтобы разгадать архитектурный дизайн храма. Это открытие проливает свет на историческое и религиозное значение, предоставляя ценную информацию о культурных обменах и культовых практиках древних цивилизаций региона.

Археологическая находка добавляет еще один слой к нашему пониманию различных культурных влияний, которые сформировали Древний Египет. Связь храма с Зевсом и его стратегическое расположение выделяет переплетение мифологии, религии и геополитики в древнем мире.

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