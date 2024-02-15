Римский лагерь обнаружили в Мегиддо: Библия называет его местом последней битвы человечества (видео)

Лагерь римского легиона служил постоянной военной базой для более 5 000 римских солдат в течение более чем 180 лет. Эта находка действительно уникальна, поскольку это единственный римский военный лагерь такого масштаба, обнаруженный и открытый в Израиле.

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Недавнее открытие, о котором объявило Управление древностей Израиля (IAA), — раскопки на базе Тель-Мегиддо, вблизи древней деревни Кфар-Отнай, обнаружили архитектурные остатки 1800-летней римской военной базы Legio VI Ferrata, пишет Arkeonews.

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Во время раскопок под руководством доктора Йотама Теппера и Барака Цзина исследователи наткнулись на остатки лагеря. Среди них — главная магистраль, Виа Претория, полукруглый подиум и участки каменной брусчатки, принадлежавшие значительному общественному зданию.

История лагеря римских легионеров VI легиона довольно непростая. Юлий Цезарь набрал этот легион в Цизальпийской Галлии в 52 году до н. э., и он сыграл решающую роль в кампаниях против галльского вождя Верцингеторикса и в сопровождении Цезаря в Александрию. Название легиона "Феррата", что означает "железные доспехи", вероятно, отсылает к доспехам, которые носили его солдаты.

Фото: Israel Antiquities Authority

Лагерь римского легиона служил постоянной военной базой для более 5 000 римских солдат в течение более чем 180 лет, с 117-120 гг. до около 300 г. н. э. Доктор Йотам Теппер, директор раскопок, объясняет: "Две главные дороги пересекались в центре лагеря длиной 550 м и шириной 350 м, и здесь возвели его основное здание". Примечательно, что эта база была точкой, с которой измеряли расстояния вдоль римских имперских дорог до главных городов на севере страны и обозначали их вехами.

Несмотря на течение времени и разборку строительных камней для повторного использования в византийский и раннеисламский периоды, раскопки позволили сделать важные выводы. Предварительные исследования предполагают, что весь римский лагерь вместе с его элементами лежит под пшеничными полями кибуца Мегиддо.

База римских легионеров "Железного легиона", которой 1 800 лет

Что делает это открытие особенно примечательным, так это его редкость. Доктор Теппер подчеркивает: "Уникальный вклад результатов этого исследовательского проекта заключается в редкости таких археологических открытий".

Хотя в Израиле существует документация о римских военных лагерях, большинство из них являются кратковременными осадными лагерями или небольшими лагерями, связанными со вспомогательными дивизиями. Находка в Тель-Мегиддо отличается как сложная легионерская крепость — одна из первых, которая была постоянно оккупирована.

Исторические источники намекают на существование постоянной римской легионерской базы X легиона Fratensis в Иерусалиме, но она остается неоткрытой. Раскопки в Тель-Мегиддо заполнили значительный пробел в нашем понимании римского военного присутствия в регионе.

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Артефакты, найденные во время раскопок, включают монеты, фрагменты оружия, глиняные черепки и осколки стекла. Однако самыми распространенными находками являются черепицы, некоторые из которых имеют клейма VI легиона.

Римская военная база с ее хорошо сохранившимися архитектурными остатками дает ценную информацию о стратегическом и постоянном характере римского военного присутствия в регионе. Поскольку исследователи продолжают анализировать результаты, это открытие обещает обогатить наше понимание древних цивилизаций и их военных стратегий.

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