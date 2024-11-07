"Найбезглуздіша дорога": який вигляд має шосе, що веде в нікуди (фото)

Місцеві жителі та представники бізнесу висловили розчарування через тривале будівництво, а деякі критики назвали дорогу "найдорожчим глухим кутом" країни.

Безглузда на перший погляд дорога, прозвана "найдорожчим глухим кутом" у Великій Британії, нарешті наближається до завершення. Про це пише Daily Star.

Будівництво дороги від шосе M49 до великого розподільчого парку в Брістолі (Англія) зіткнулося з тривалими затримками, попри завершення основної частини проєкту ще у 2019 році. Дорога, що передбачалася як важлива транспортна артерія, як і раніше веде в глухий кут, оскільки не має виходу на основне шосе.

У той час як розподільний центр продовжує зростати, компаніям, включно з Amazon, Tesco, Lidl, Next, DHL і The Range, доводиться прокладати довгі маршрути через навколишні села, що викликає невдоволення місцевих жителів через збільшення вантажопотоку на невеликих сільських дорогах.

Суперечлива дорога біля траси M49 мала з'єднати автостраду з розподільчим парком, у якому працюють такі компанії, як Amazon, Tesco, Lidl, Next, DHL і The Range Фото: Google Maps

Затримки зумовлені вимогами Ради Південного Глостершира, що включають дев'ять обов'язкових умов, необхідних для отримання дозволу на завершення проєкту. Серед цих умов — затвердження екологічного управління будівництвом і завершення планів ландшафтних робіт. Лише на початку листопада рада зняла низку ключових вимог, що дало змогу просування до завершення проєкту. Однак залишається кілька невирішених питань, зокрема щодо організації безпечної велосипедної доріжки, яка перетинає плановану розв'язку.

Місцеві жителі та представники бізнесу висловили розчарування через тривале будівництво і логістичні труднощі, а деякі критики назвали дорогу "найдорожчим глухим кутом" країни. У зв'язку з цим влада пообіцяла прискорити виконання решти умов і заявила, що розраховує завершити приєднання дороги до шосе протягом наступного року.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі найзабрудненішого міста у світі бояться виходити з дому. У рамках заходів із боротьби із забрудненням адміністрація міста закрила початкові школи, а 50% офісних співробітників перевела на віддалену роботу. Жителям рекомендовано за можливості не залишати свої будинки.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.