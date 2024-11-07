"Самая бессмысленная дорога": как выглядит шоссе, которое ведет в никуда (фото)

Местные жители и представители бизнеса выразили разочарование из-за затянувшегося строительства, а некоторые критики назвали дорогу "самым дорогим тупиком" страны.

Бессмысленная на первый взгляд дорога, прозванная "самым дорогим тупиком" в Великобритании, наконец-то приближается к завершению. Об этом пишет Daily Star.

Строительство дороги от шоссе M49 к крупному распределительному парку в Бристоле (Англия) столкнулось с длительными задержками, несмотря на завершение основной части проекта еще в 2019 году. Дорога, предполагавшаяся как важная транспортная артерия, по-прежнему ведет в тупик, поскольку не имеет выхода на основное шоссе.

В то время как распределительный центр продолжает расти, компаниям, включая Amazon, Tesco, Lidl, Next, DHL и The Range, приходится прокладывать длинные маршруты через окрестные деревни, что вызывает недовольство местных жителей из-за увеличившегося грузопотока на небольших сельских дорогах.

Спорная дорога у трассы M49 должна была соединить автостраду с распределительным парком, в котором работают такие компании, как Amazon, Tesco, Lidl, Next, DHL и The Range Фото: Google Maps

Задержки обусловлены требованиями Совета Южного Глостершира, включающими девять обязательных условий, необходимых для получения разрешения на завершение проекта. Среди этих условий — утверждение экологического управления строительством и завершение планов ландшафтных работ. Лишь в начале ноября совет снял ряд ключевых требований, что позволило продвижение к завершению проекта. Однако остается несколько нерешенных вопросов, в частности по организации безопасной велосипедной дорожки, которая пересекает планируемую развязку.

Местные жители и представители бизнеса выразили разочарование из-за затянувшегося строительства и логистических трудностей, а некоторые критики назвали дорогу "самым дорогим тупиком" страны. В связи с этим власти пообещали ускорить выполнение оставшихся условий и заявили, что рассчитывают завершить присоединение дороги к шоссе в течение следующего года.

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