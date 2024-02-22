Самая древняя дорога с твердым покрытием: зачем ее построили египтяне (фото)

Исследуя каменные карьеры Египта, геологи обнаружили самую старую в мире дорогу с твердым покрытием. Ее построили для транспортировки вулканических базальтовых пород к озеру Мерис.

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В 1994 году, когда геологи исследовали древние каменные карьеры Египта, они наткнулись на 12-километровый участок плит из известняка и песчаника, который оказался старейшей в мире дорогой с твердым покрытием. Эта дорога, которая соединяет базальтовый карьер с озером Мерис, предшествует всем остальным примерно на 500 лет, пишет IFLScience.

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Ученые считают, что эту дорогу построили в 2600-2200 годах до н.э., когда рабочие в древнем карьере прокладывали путь для строительного проекта. Строители оставили после себя керамические находки и древний палаточный лагерь, что помогло исследователям датировать находку.

Эта дорога выполняла важную функцию: по ней транспортировали вулканические базальтовые породы, добытые из карьера, которые предназначались для Гизы. Эти массивные камни грузили на сани, которые, возможно, скользили по бревнам, уложенным вдоль дороги из известняка и песчаника. Интересно, что плиты не имеют никаких признаков износа, что позволяет предположить, что это хорошо продуманная технология.

Пунктом назначения стало озеро Мерис, которое время от времени соединялось с Нилом. Оказавшись на месте назначения, базальт сыграл ключевую роль в строительстве внутренних помещений храмов и изготовлении королевских саркофагов.

Однако, в отличие от тщательно спроектированных пирамид, которые мы часто ассоциируем с Древним Египтом, эта дорога неидеальна. Рабочие, похоже, использовали любые камни, валявшиеся вокруг, в результате чего получилась смесь аккуратно подогнанных участков и бессистемного размещения.

Геолог Джеймс Харрелл из Университета Толедо прокомментировал: "Дорога, вероятно, не стоит в одном ряду с пирамидами как строительный подвиг, но она является большим инженерным достижением".

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В мире существуют и более старые дороги, как, например,"Путь Света" в Англии, датируемый 3806 годом до нашей эры. Но особенностью этой египетской дороги является то, что она не просто старая — она с твердым покрытием и является свидетельством инженерного мастерства цивилизации, которую мы, как нам казалось, знали достаточно хорошо.

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