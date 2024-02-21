Самые древние мумии Африки происходят не из Египта: что нашли археологи в Ливии (видео)
Самую древнюю мумию в Африке создали не египтяне. Это доказывают останки ребенка, которые нашли на юго-западе Ливии. Ученые считают, что его возраст от 5 400 до 5 600 лет.
Находки в горах на юго-западе Ливии ставят под сомнение предположение о том, что самые старые в Африке мумии происходят из Египта. Доказательством этого является мумия Ташвината — мумифицированные останки ребенка, которые предшествуют египетским мумиям более чем на тысячу лет, пишет IFLScience.
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Еще зимой 1958 года археолог Фабрицио Мори наткнулся на эту находку, исследуя пещеру Уан Мухуггиаг. На этом месте, которое когда-то занимали фермеры-скотоводы, обнаружены признаки древнего жилища через наскальные рисунки, изображавшие людей и животных. Но настоящий сюрприз произошел, когда Мори начал копать мягкий песчаный пол пещеры. Под поверхностью он обнаружил сверток, сделанный из кожи козы или антилопы.
Внутри было высохшее тело маленького ребенка, что свидетельствовало о какой-то форме мумификации. Посмертно органы ребенка удалили через разрезы на животе и грудной клетке — процесс, известный как эвисцерация. Чтобы сохранить тело, вместо них использовали травы. На шее мумии нашли ожерелье из страусиной скорлупы.
Анализ указывает на то, что на момент смерти ребенку было около 3 лет, он имел темный цвет кожи. Радиоуглеродный анализ оценивает возраст мумии от 5 400 до 5 600 лет.
При жизни ребенка Сахара была совсем другой, напоминая более зеленый ландшафт времен "африканского влажного периода". Эта эпоха, отмеченная травами, деревьями и озерами, поддерживала скотоводство в регионе, в отличие от засушливой пустыни, которую мы знаем сегодня. Свидетельством этого являются рисунки с изображением слонов, жирафов и крокодилов, а также рыбьи кости и древние рыболовные орудия, найденные по всей Сахаре.Важно
Это открытие доказывает, что мумификация в Африке имеет более богатую и сложную историю, чем считалось ранее. Неизвестно, повлияла ли эта более ранняя практика мумификации на египетские методы, но это бросает вызов нашему пониманию корней и вариаций мумификации на африканском континенте.
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