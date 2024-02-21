Самые древние мумии Африки происходят не из Египта: что нашли археологи в Ливии (видео)

Самую древнюю мумию в Африке создали не египтяне. Это доказывают останки ребенка, которые нашли на юго-западе Ливии. Ученые считают, что его возраст от 5 400 до 5 600 лет.

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Находки в горах на юго-западе Ливии ставят под сомнение предположение о том, что самые старые в Африке мумии происходят из Египта. Доказательством этого является мумия Ташвината — мумифицированные останки ребенка, которые предшествуют египетским мумиям более чем на тысячу лет, пишет IFLScience.

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Еще зимой 1958 года археолог Фабрицио Мори наткнулся на эту находку, исследуя пещеру Уан Мухуггиаг. На этом месте, которое когда-то занимали фермеры-скотоводы, обнаружены признаки древнего жилища через наскальные рисунки, изображавшие людей и животных. Но настоящий сюрприз произошел, когда Мори начал копать мягкий песчаный пол пещеры. Под поверхностью он обнаружил сверток, сделанный из кожи козы или антилопы.

Внутри было высохшее тело маленького ребенка, что свидетельствовало о какой-то форме мумификации. Посмертно органы ребенка удалили через разрезы на животе и грудной клетке — процесс, известный как эвисцерация. Чтобы сохранить тело, вместо них использовали травы. На шее мумии нашли ожерелье из страусиной скорлупы.

Самая старая мумия

Анализ указывает на то, что на момент смерти ребенку было около 3 лет, он имел темный цвет кожи. Радиоуглеродный анализ оценивает возраст мумии от 5 400 до 5 600 лет.

При жизни ребенка Сахара была совсем другой, напоминая более зеленый ландшафт времен "африканского влажного периода". Эта эпоха, отмеченная травами, деревьями и озерами, поддерживала скотоводство в регионе, в отличие от засушливой пустыни, которую мы знаем сегодня. Свидетельством этого являются рисунки с изображением слонов, жирафов и крокодилов, а также рыбьи кости и древние рыболовные орудия, найденные по всей Сахаре.

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Это открытие доказывает, что мумификация в Африке имеет более богатую и сложную историю, чем считалось ранее. Неизвестно, повлияла ли эта более ранняя практика мумификации на египетские методы, но это бросает вызов нашему пониманию корней и вариаций мумификации на африканском континенте.

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