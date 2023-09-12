Жемчужина неолита: как 6000-летнее наследие доисторической изобретательности переписывает историю (фото)

Вопреки распространенному мнению, что жители каменного века были примитивными, исследования доказывают обратное. Одним из примеров древней изобретательности является "Свит-Трек" — древняя деревянная дорога в Британии.

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Свит-Трек, древняя дорога, которая датируется примерно 3800 годами до н. э., является образцом доисторической изобретательности, построенная в период позднего неолита или ранней бронзы. Ее нашли в 1970 году во время раскопок торфяников на Сомерсетской возвышенности, на юго-западе Англии, пишет Ancient Origins.

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Построенный на болотистой местности, Свит-Трек сделан путем укладки длинных деревянных досок, соединенных между собой деревянными колышками, что вместе образовывало приподнятую над землей дорожку. Это решение позволило беспрепятственно передвигаться по окружающей среде и, возможно, транспортировать товары.

Название "Свит-Трек" происходит от имени копателя торфа, который наткнулся на эту дорогу, Рэя Свита. Дорога сохранилась благодаря переувлажнению торфяного болота, которое предотвращало гниение. Это дало археологам возможность исследовать дорогу и понять технологии, технику и повседневную жизнь людей эпохи неолита, которые ее строили и использовали.

Восстановленный "Свит-Трек" — это пешеходная дорожка возрастом 5830 лет, расположенная в английском графстве Сомерсет-Ливерс Фото: International Journal of Heritage Studies/CC BY 4.0

Свит-Трек простирается примерно на 600 метров в длину и достигает 1,2 метра в ширину. Доски, вытесанные из местных деревьев, вероятнее всего, ольхи и дуба, обтесанные умелыми руками с помощью каменных инструментов.

Радиоуглеродное датирование дало нам точную дату рождения: 3807 год до нашей эры. Такое тщательное датирование стало возможным благодаря благоприятной среде торфяника, пропитанной кислотой и лишенной кислорода, что смягчало опасность гниения.

Кроме самой дороги, раскопки на месте Свит-Трека открыли сокровищницу артефактов и органических реликвий, которые дают нам представление о пищевых привычках, использовании орудий труда и повседневной жизни неолитических жителей этого региона.

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В наше время Свит-Трек получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО как составляющая ансамбля "Доисторические места Ла-Манша". Раскопки и исследования этой древней дороги дали глубокое понимание доисторической инженерии и инфраструктуры. Это стало катализатором дальнейших исследований древних дорог, деревянных конструкций и гениальных приспособлений ранних обществ к окружающей среде.

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