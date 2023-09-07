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Технологии и наука

Расшифрованная заново надпись времен Первого Храма может пролить свет на библейскую "Соляную долину"

история, пещера, Израиль, находка, геолог, надпись, исследование, слова, иврит, Давид, Библия, Псалмы
Фото: Boaz Langford | Изображение надписи периода Первого храма, нарисованной на сталактите в пещере близ Эйн-Геди

"Соляная долина" упоминается в различных библейских текстах, включая 2 Самуила 8:13 и Псалмы 60:2. Эти упоминания касаются царя Давида, который в псалме выражает благодарность Богу за свою победу в Соляной долине.

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Хотя находка четырех римских мечей возрастом 1900 лет доминировала в заголовках новостей, исследование Асафа Гаера надписи времен Первого храма также заслуживает внимания. Они имели целью задокументировать надпись с помощью мультиспектральной визуализации, пишет The Times of Israel.

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В исследовании ученым помогал Шай Халеви, фотограф из Управления древностей Израиля (IAA). Гайер поделился впечатлениями от исследования: "Когда вы заходите в пещеру, всегда есть ощущение, что что-то найдете".

Надпись впервые обнаружила в 1973 году Офра Ахарони, преподавательница полевой школы Эйн-Геди. После непродолжительных раскопок 1974 года Пессах Бар-Адон опубликовал надпись в 1975 году.

Гайер объяснил, что в 1975 году Бар-Адон интерпретировал текст как чтение: "Благословен Бог (Адонай) / Благословен ХХХ / Благословен Бог (Элохим)". Однако Гайер подозревал, что современные технологии смогут обнаружить дополнительные буквы, которые прольют больше света на его значение.

история, пещера, Израиль, находка, геолог, надпись, исследование, слова, иврит, Давид, Библия, Псалмы Fullscreen
Возле пещеры Эйн-Геди с видом на Мертвое море, где нашли четыре римских меча возрастом 1900 лет
Фото: Israel Antiquities Authority

Хотя результаты оставались частичными, Гаер разглядел буквы bet, gimmel и yud идущие за словом "Благословенный". Также была заметна точка, разделяющая слова, характерная для эпохи Первого Храма. Исследователь интерпретировал надпись как "в долине", используя вариант написания, присутствующий в нескольких библейских ссылках.

Опираясь на это открытие, Гайер предположил, что следующими буквами могут быть heh, mem, lamed и het, что на английском может быть переведено как "соль".

"Соляная долина" упоминается в различных библейских текстах, включая 2 Самуила 8:13 и Псалмы 60:2. Эти упоминания касаются царя Давида, который в псалме выражает благодарность Богу за свою победу в Соляной долине.

Ученый представил свои первые результаты на конференции IAA и намерен опубликовать научную статью после дальнейших исследований.

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