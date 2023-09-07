Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Розшифрований заново напис часів Першого храму може пролити світло на біблійну "Соляну долину"

історія, печера, Ізраїль, знахідка, геолог, напис, дослідження, слова, іврит, Давид, Біблія, Псалми
Фото: Boaz Langford | Зображення напису періоду Першого храму, намальованого на сталактиті в печері поблизу Ейн-Геді

"Соляна долина" згадується в різних біблійних текстах, включаючи 2 Самуїла 8:13 і Псалми 60:2. Ці згадки стосуються царя Давида, який у псалмі висловлює подяку Богові за свою перемогу в Соляній долині.

Related video

Хоча знахідка чотирьох римських мечів віком 1900 років домінувала в заголовках новин, дослідження Асафа Гаєра напису часів Першого храму також заслуговує на увагу. Вони мали на меті задокументувати напис за допомогою мультиспектральної візуалізації, пише The Times of Israel.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні науковцям допомагав Шай Халеві, фотограф з Управління старожитностей Ізраїлю (IAA). Гаєр поділився враженнями від дослідження: "Коли ви заходите в печеру, завжди є відчуття, що щось знайдете".

Напис вперше виявила у 1973 році Офра Ахароні, викладачка польової школи Ейн-Геді. Після нетривалих розкопок 1974 року Пессах Бар-Адон опублікував напис у 1975 році.

Гаєр пояснив, що в 1975 році Бар-Адон інтерпретував текст як читання: "Благословенний Бог (Адонай) / Благословенний ХХХ / Благословенний Бог (Елохім)". Однак Гаєр підозрював, що сучасні технології зможуть виявити додаткові літери, які проллють більше світла на його значення.

історія, печера, Ізраїль, знахідка, геолог, напис, дослідження, слова, іврит, Давид, Біблія, Псалми Fullscreen
Біля печери Ейн-Геді з видом на Мертве море, де знайшлиі чотири римські мечі віком 1900 років
Фото: Israel Antiquities Authority

Хоча результати залишалися частковими, Гаєр розгледів літери bet, gimmel і yud що йдуть за словом "Благословенний". Також була помітна крапка, що розділяла слова, характерна для епохи Першого храму. Дослідник інтерпретував напис як "у долині", використовуючи варіант написання, присутній у кількох біблійних посиланнях.

Спираючись на це відкриття, Гаєр припустив, що наступними літерами можуть бути heh, mem, lamed і het, що англійською може бути перекладено як "сіль".

"Соляна долина" згадується в різних біблійних текстах, включаючи 2 Самуїла 8:13 і Псалми 60:2. Ці згадки стосуються царя Давида, який у псалмі висловлює подяку Богові за свою перемогу в Соляній долині.

Науковець представив свої перші результати на конференції IAA і має намір опублікувати наукову статтю після подальших досліджень.

Раніше Фокус писав про артефакти, застиглі в часі на 4 тисячі років. Танення льодовиків відкриває археологічні скарби.