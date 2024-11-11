"Фитнес-бикини" из Киева: столичная патрульная стала призером на чемпионате по бодибилдингу (фото)

В полиции сообщили, что спортсменка начала заниматься только летом этого года и уже завоевала призовое место.

На чемпионате по бодибилдингу во Львове 10 ноября киевская патрульная завоевала третье место. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Участие в нем приняла инспектор патрульной полиции Киева Элизабет Мазур. Для нее это был дебют в профессиональных соревнованиях, ведь заниматься этим видом спорта она начала только летом этого года. Несмотря на высокую конкуренцию, наша спортсменка получила бронзу в номинации "фитнес-бикини", — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что у Элизабет плотный график службы, однако она постоянно тренируется и повышает свой профессиональный уровень. В полиции поздравили коллегу с занятым третьим местом.

Что такое бодибилдинг

Это система совершенствования собственного тела, комплекс упражнений, направленный на пропорциональное развитие человеческого тела. Бодибилдеры наращивают массу и развивают мышцы, делая их рельефными. С помощью бодибилдинга спортсмены тренируют силу и выносливость.

Считается, что культуризм берет свое начало из Древней Греции, когда благодаря Олимпийским играм зародилось понятие "профессиональных спортсменов". Долгое время он был в упадке и возродился лишь в XIX веке.

Бодибилдинг принадлежит семье неолимпийских дисциплин и официально признан в Украине. Развитием этого вида в Украине занимается Федерация бодибилдинга и фитнеса.

Фото: Патрульна поліція Києва

Напомним, жительница штата Флорида (США) позвонила в службу 911 в 4 часа утра, чтобы "заказать пиццу". На самом деле она таким образом подала сигнал бедствия и сообщила, что находится в опасности.

Позже стало известно, что в Киеве женщина вызвала дерзкое нарушение правил дорожного движения. После остановки патрульными она наслала на правоохранителей проклятия на неизвестном языке.