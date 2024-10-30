Крик о помощи: женщина позвонила в полицию, чтобы "заказать пиццу" (фото)

Благодаря быстрой реакции диспетчера, который отследил звонок и направил патруль в нужный район, полицию удалось вызвать без лишних подозрений.

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Жительница штата Флорида (США) проявила невероятную находчивость, позвонив в службу 911 в 4 часа утра, чтобы "заказать пиццу". На самом деле она таким образом подала сигнал бедствия и сообщила, что находится в опасности. Об этом пишет Daily Star.

Диспетчер мгновенно понял суть происходящего и направил полицейских на место происшествия.

Инцидент произошел 19 октября в округе Волусия. Офицеры прибыли на вызов и застали мужчину, нападавшего на женщину. На опубликованной полиции записи слышно, как потерпевшая кричит: "Помогите". После вмешательства правоохранителей женщина облегченно вздохнула и поблагодарила их за помощь происшествия.

27-летний Луис Монкайо Эрнандес был задержан на месте. Полиция установила, что женщина и нападавший были знакомы: они отправились выпить на поле за питомником, где мужчина внезапно стал агрессивным после употребления наркотиков. Он попытался надругаться над женщиной и не давал ей уйти.

27-летний Луис Монкайо Эрнандес был задержан на месте происшествия Фото: FOX News

Благодаря быстрой реакции диспетчера, который зафиксировал местоположение звонка и направил патруль в нужный район, полицию удалось вызвать без лишних подозрений. Шериф округа Волусия Майк Читвуд высоко оценил работу своей команды и находчивость жертвы.

"Я горжусь девушкой за ее смекалку. Она сумела передать важную информацию, несмотря на давление. Также благодарен нашим диспетчерам и офицерам за оперативность и профессионализм", — отметил он.

Монкайо Эрнандес был задержан на месте преступления. Выяснилось, что он недавно незаконно пересек границу и подал прошение об убежище. В отношении него выписан ордер на арест, и ему предъявлены обвинения в попытке сексуального насилия, избиении с удушением и незаконном удержании человека.

Ранее Фокус сообщал, что девушка установила дома камеру наблюдения и добилась ареста соседки. Женщина рассказала, что ей пришлось срочно уехать по семейным обстоятельствам. Перед отъездом ее соседка по комнате предложила взять на себя уход за котом.

Также стало известно, что мужчина проникал в дома незнакомцев и выполнял за них бытовую работу. Вместо того чтобы грабить, Дамиан Войнилович выносил мусор, развешивал белье и даже мыл полы. Однако люди, получившие бесплатную уборку, начали беспокоиться за свою безопасность.