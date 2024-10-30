Крик про допомогу: жінка зателефонувала в поліцію, щоб "замовити піцу" (фото)

Завдяки швидкій реакції диспетчера, який відстежив дзвінок і направив патруль у потрібний район, поліцію вдалося викликати без зайвих підозр.

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Мешканка штату Флорида (США) проявила неймовірну винахідливість, зателефонувавши до служби 911 о 4-й годині ранку, щоб "замовити піцу". Насправді вона таким чином подала сигнал лиха і повідомила, що перебуває в небезпеці. Про це пише Daily Star.

Диспетчер миттєво зрозумів суть того, що відбувається, і направив поліцейських на місце події.

Інцидент стався 19 жовтня в окрузі Волусія. Офіцери прибули на виклик і застали чоловіка, який нападав на жінку. На опублікованому поліцією записі чутно, як потерпіла кричить: "Допоможіть". Після втручання правоохоронців жінка полегшено зітхнула і подякувала їм за допомогу події.

27-річного Луїса Монкайо Ернандеса затримали на місці. Поліція встановила, що жінка і нападник були знайомі: вони вирушили випити на поле за розплідником, де чоловік раптово став агресивним після вживання наркотиків. Він спробував поглумитися над жінкою і не давав їй піти.

27-річного Луїса Монкайо Ернандеса затримали на місці події Фото: FOX News

Завдяки швидкій реакції диспетчера, який зафіксував місце розташування дзвінка і направив патруль у потрібний район, поліцію вдалося викликати без зайвих підозр. Шериф округу Волусія Майк Чітвуд високо оцінив роботу своєї команди та винахідливість жертви.

"Я пишаюся дівчиною за її кмітливість. Вона зуміла передати важливу інформацію, попри тиск. Також вдячний нашим диспетчерам і офіцерам за оперативність і професіоналізм", — зазначив він.

Монкайо Ернандеса затримали на місці злочину. З'ясувалося, що він нещодавно незаконно перетнув кордон і подав прохання про притулок. Щодо нього виписано ордер на арешт, і йому висунуто обвинувачення у спробі сексуального насильства, побитті з удушенням і незаконному утриманні людини.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина встановила вдома камеру спостереження і домоглася арешту сусідки. Жінка розповіла, що їй довелося терміново виїхати за сімейними обставинами. Перед від'їздом її сусідка по кімнаті запропонувала взяти на себе догляд за котом.

Також стало відомо, що чоловік проникав у будинки незнайомців і виконував за них побутову роботу. Замість того щоб грабувати, Даміан Войнилович виносив сміття, розвішував білизну і навіть мив підлогу. Однак люди, які отримали безкоштовне прибирання, почали турбуватися за свою безпеку.