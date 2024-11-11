"Фітнес-бікіні" із Києва: столична патрульна стала призеркою на чемпіонаті з бодібілдингу (фото)

В поліції повідомили, що спортсменка почала займатись лише влітку цього року і вже завоювала призове місце.

На чемпіонаті з бодибілдингу у Львові 10 листопада київська патрульна виборола третє місце. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

"Участь у ньому взяла інспекторка патрульної поліції Києва Елізабет Мазур. Для неї це був дебют у професійних змаганнях, адже займатися цим видом спорту вона почала лише влітку цього року. Попри високу конкуренцію, наша спортсменка здобула бронзу в номінації "фітнес-бікіні", — розповіли у відомстві.

Там зазначили, що в Елізабет щільний графік служби, однак вона постійно тренується та підвищує свій професійний рівень. В поліції привітали колегу із зайнятим третім місцем.

Що таке бодібілдинг

Це система вдосконалення власного тіла, комплекс вправ, спрямований на пропорційний розвиток людського тіла. Бодібілдери нарощують масу і розвивають м’язи, роблячи їх рельєфними. За допомогою бодібілдингу спортсмени тренують силу та витривалість.

Вважається, що культуризм бере свій початок зі Стародавньої Греції, коли завдяки Олімпійським іграм зародилося поняття "професійних спортсменів". Довгий час він був у занепаді та відродився лише в ХІХ столітті.

Бодібілдинг належить родині неолімпійських дисциплін і офіційно визнаний в Україні. Розвитком цього виду в Україні займається Федерація бодібілдингу і фітнесу.

Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, мешканка штату Флорида (США) зателефонувала до служби 911 о 4-й годині ранку, щоб "замовити піцу". Насправді вона таким чином подала сигнал лиха і повідомила, що перебуває в небезпеці.

Пізніше стало відомо, що у Києві жінка спричинила зухвале порушення правил дорожнього руху. Після зупинки патрульними вона наслала на правоохоронців прокльони невідомою мовою.