"Чіпурей, чіпурей": у Київі водійка прокляла екіпаж патрульної поліції (відео)

Жінка декілька разів промовила "чіпурей, чіпурей", роблячи паси руками. Водійка, як зазначає Олексій Білошицький, з ознаками наркотичного сп'яніння проїхати до лікаря-нарколога на освідування категорично відмовилася.

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У Києві водійка на авто Toyota спричинила зухвале порушення правил дорожнього руху й після зупинки патрульними жінка наслала на правоохоронців прокльони невідомою мовою. Про цей випадок розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У відео з бодікамер поліцейських помітно, як жінка сперечається з патрульними та розриває на шматки постанову про адмінпорушення, після того, як "підрізала" інший автомобіль, створивши небезпечну ситуацію на дорозі.

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Також водійка, впереміш з нецензурною лайкою, на обох патрульних наслала прокльони невідомою мовою.

Водійка, як зазначає Олексій Білошицький, з ознаками наркотичного сп'яніння проїхати до лікаря-нарколога на освідування категорично відмовилася. Тому на додачу жінка отримала протокол за ст. 130 КУпАП, тобто керування транспортними засобами у нетверезому стані, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Нагадаємо, у Києві сталася резонансна ДТП. Іномарка Mercedes вилетіла на тротуар та ледь не наїхала на людей, які відпочивали у кафе. Водій заявив, що працює на "Океан Ельзи", і його "відмажуть".

Також Фокус писав, що на трасі "Київ-Чоп" на Львівщині сталася аварія, під час якої зіткнулися вантажівка, мікроавтобус Mercedes Sprinter, легкова автівка Skoda та автобус Plaxton Elite. Від отриманих травм загинули троє людей.