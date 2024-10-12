"Чіпурей, чіпурей": у Київі водійка прокляла екіпаж патрульної поліції (відео)
Жінка декілька разів промовила "чіпурей, чіпурей", роблячи паси руками. Водійка, як зазначає Олексій Білошицький, з ознаками наркотичного сп'яніння проїхати до лікаря-нарколога на освідування категорично відмовилася.
У Києві водійка на авто Toyota спричинила зухвале порушення правил дорожнього руху й після зупинки патрульними жінка наслала на правоохоронців прокльони невідомою мовою. Про цей випадок розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
У відео з бодікамер поліцейських помітно, як жінка сперечається з патрульними та розриває на шматки постанову про адмінпорушення, після того, як "підрізала" інший автомобіль, створивши небезпечну ситуацію на дорозі.Важливо
Також водійка, впереміш з нецензурною лайкою, на обох патрульних наслала прокльони невідомою мовою.
Водійка, як зазначає Олексій Білошицький, з ознаками наркотичного сп'яніння проїхати до лікаря-нарколога на освідування категорично відмовилася. Тому на додачу жінка отримала протокол за ст. 130 КУпАП, тобто керування транспортними засобами у нетверезому стані, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
Нагадаємо, у Києві сталася резонансна ДТП. Іномарка Mercedes вилетіла на тротуар та ледь не наїхала на людей, які відпочивали у кафе. Водій заявив, що працює на "Океан Ельзи", і його "відмажуть".
Також Фокус писав, що на трасі "Київ-Чоп" на Львівщині сталася аварія, під час якої зіткнулися вантажівка, мікроавтобус Mercedes Sprinter, легкова автівка Skoda та автобус Plaxton Elite. Від отриманих травм загинули троє людей.