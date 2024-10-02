У Києві некерована вантажівка протаранила колекційний спорткар Toyota (відео)

Некерована вантажівка протаранила кілька автомобілів у Києві. Водія, у якого стався напад хвороби, врятували випадкові перехожі.

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Знаменитий спорткар Toyota Supra 90-х років постраждав у ДТП в Києві. Його протаранила вантажівка, водієві якої стало зле. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Аварія сталася в столиці на вулиці Олекси Тихого в Солом’янському районі. У водія вантажного автомобіля стався раптовий напад епілепсії за кермом.

Некерована вантажівка протаранила кілька авто. Зупинити її вдалося випадковим перехожим, які змогли заскочити в її кабіну та зняти ногу водія з педалі газу. Його врятував інструктор з тактичної медицини фонду "Солом'янські котики" Максим Фомін. Наразі життю водія вже нічого не загрожує.

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Одним із авто, які були пошкоджені в ДТП, виявилося купе Toyota Supra A80 90-х років. Зараз ці спорткари дуже цінуються колекціонерами і в Україні їх залишилося небагато.

Toyota Supra A80 стала цінною колекційною моделлю Фото: Toyota

Toyota Supra A80 випускали з 1993 по 2002 роки. Автомобіль комплектували 3,0-літровими рядними шістками потужністю від 220 до 330 сил. Модель прославилася завдяки тюнінг-проєктам та фільмам "Форсаж".

До речі, нешодавно в ДТП у Києві розбили рідкісний спорткар Chevrolet Corvette.

Також Фокус розповідав про нову версію Toyota Supra з V8.