Toyota випустить екстремальний спорткар із потужним 600-сильним V8 (фото, відео)

Заряджене купе Toyota Supra оснастять 5,0-літровим V8 потужністю приблизно 600 к. с. Спорткар зроблять легшим та покращать його аеродинаміку.

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Спортивне купе Toyota Supra отримає нову заряджену модифікацію. Для неї готують потужний двигун V8. Перші фото та відео з авто з’явилися на офіційному сайті японського автовиробника.

Авто готують до перегонів Repco Supercars Championship Фото: Toyota

Нова Toyota Supra з V8 не надійде в продаж. Річ у тім, що спорткар розробляють для австралійських перегонів Repco Supercars Championship. Команда Walkinshaw Andretti United почне змагатися на ньому із 2026 року та кине виклик Ford Mustang і Chevrolet Camaro, які там уже виступають і також оснащені вісімками.

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Для купе Toyota Supra у спортивному підрозділі Gazoo Racing готують доопрацьований 5,0-літровий двигун з індексом 2UR-GSE. Як відомо, його встановлюють на серійні Lexus LC500, IS500 та RC F. Залежно від моделі, потужність вісімки становить від 467 до 477 сил, проте для перегонів її повинні збільшити, адже в суперників вона сягає 600 к. с.

Крім того, гоночна Toyota Supra отримає новий полегшений кузов з покращеною аеродинамікою. На перших зображеннях авто видно обвіс та велике антикрило. Також встановлені гоночні шини і боковий вихлоп.

До речі, недавно стало відомо, що Toyota готує потужний кросовер вартістю 200 000 доларів.

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