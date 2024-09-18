Toyota выпустит экстремальный спорткар с мощным 600-сильным V8 (фото, видео)

Заряженное купе Toyota Supra оснастят 5,0-литровым V8 мощностью примерно 600 л. с. Спорткар сделают легче и улучшат его аэродинамику.

Related video

Спортивное купе Toyota Supra получит новую заряженную модификацию. Для нее готовят мощный двигатель V8. Первые фото и видео с авто появились на официальном сайте японского автопроизводителя.

Авто готовят к гонкам Repco Supercars Championship Фото: Toyota

Новая Toyota Supra с V8 не поступит в продажу. Дело в том, что спорткар разрабатывают для австралийских гонок Repco Supercars Championship. Команда Walkinshaw Andretti United начнет соревноваться на нем с 2026 года и бросит вызов уже выступающим там Ford Mustang и Chevrolet Camaro, которые также оснащены восьмерками.

Важно

Вдвое дешевле Land Cruiser: раскрыты подробности доступного внедорожника Toyota (фото)

Для купе Toyota Supra в спортивном подразделении Gazoo Racing готовят доработанный 5,0-литровый двигатель с индексом 2UR-GSE. Как известно, его устанавливают на серийные Lexus LC500, IS500 и RC F. В зависимости от модели, мощность восьмерки составляет от 467 до 477 сил, однако для гонок ее должны увеличить, ведь у соперников она достигает 600 л. с.

Кроме того, гоночная Toyota Supra получит новый облегченный кузов с улучшенной аэродинамикой. На первых изображениях авто виден обвес и большое антикрыло. Также установлены гоночные шины и боковой выхлоп.

Кстати, недавно стало известно, что Toyota готовит мощный кроссовер стоимостью 200 000 долларов.

Также Фокус рассказывал, что Toyota Prius установила мировой рекорд экономичности.