В Киеве неуправляемый грузовик протаранил коллекционный спорткар Toyota (видео)

Неуправляемый грузовик протаранил несколько автомобилей в Киеве. Водителя, у которого случился приступ болезни, спасли случайные прохожие.

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Знаменитый спорткар Toyota Supra 90-х годов пострадал в ДТП в Киеве. Его протаранил грузовик, водителю которого стало плохо. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Авария произошла в столице на улице Олексы Тихого в Соломенском районе. У водителя грузового автомобиля случился внезапный приступ эпилепсии за рулем.

Неуправляемый грузовик протаранил несколько авто. Остановить его удалось случайным прохожим, которые смогли заскочить в его кабину и снять ногу водителя с педали газа. Его спас инструктор по тактической медицине фонда "Соломенские котики" Максим Фомин. Сейчас жизни водителя уже ничего не угрожает.

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Одним из авто, которые были повреждены в ДТП, оказалось купе Toyota Supra A80 90-х годов. Сейчас эти спорткары очень ценятся коллекционерами и в Украине их осталось немного.

Toyota Supra A80 стала ценной коллекционной моделью Фото: Toyota

Toyota Supra A80 выпускали с 1993 по 2002 годы. Автомобиль комплектовали 3,0-литровыми рядными шестерками мощностью от 220 до 330 сил. Модель прославилась благодаря тюнинг-проектам и фильмам "Форсаж".

Кстати, недавно в ДТП в Киеве разбили редкий спорткар Chevrolet Corvette.

Также Фокус рассказывал о новой версии Toyota Supra с V8.